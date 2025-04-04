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  • «Ницца» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

«Ницца» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

4 апреля 2025, 20:35
Ницца
04.04.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 2
Завершен
Нант
14' А. Абди
11' Д. Аугусто 38' М. Аблин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
(К) ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Нант
1
Антони Лопеш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
5
Николас Паллуа
(К) ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
23
Том Луше
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Булка
15
Бомбито
55
Ндайшими
5
Абдельмонем
2
Абди
13
Росарио
92
Клосс
6
Будауи
27
Бога
50
Чо
9
Лаборд
4-2-2-2
1
Лопеш
98
Амьен-Аду
5
Паллуа
31
Коцца
4
Соу
8
Аугусто
19
Леру
7
Томас
27
Саймон
12
Элиа
11
Аблин
13
Росарио
8
Сансон
8
Сансон
13
Росарио
2
Абди
23
Луше
23
Луше
2
Абди
15
Бомбито
26
Буанани
26
Буанани
15
Бомбито
9
Лаборд
9
Моффи
9
Моффи
9
Лаборд
50
Чо
29
Гессан
29
Гессан
50
Чо
4
Соу
72
72
4
Соу
11
Аблин
8
Лепенан
8
Лепенан
11
Аблин
27
Саймон
17
Табибу
17
Табибу
27
Саймон
12
Элиа
97
Коко
97
Коко
12
Элиа
7
Томас
42
Мохамед
42
Мохамед
7
Томас
Остались в запасе
Ницца
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
30
Патрик Карльгрен
ВР
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ницца - Нант
1
1
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
14
Офсайды
1
0
Количество передач
670
216
Сейвы
2
8
Точность передач %
86
63
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Нанта», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Нант»

Ницца-Нант смотреть онлайн 4 апреля

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант Ницца
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