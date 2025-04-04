04.04.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 28 тур
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-3-1-1-2
1
Булка
15
Бомбито
55
Ндайшими
5
Абдельмонем
2
Абди
13
Росарио
92
Клосс
6
Будауи
27
Бога
50
Чо
9
Лаборд
4-2-2-2
1
Лопеш
98
Амьен-Аду
5
Паллуа
31
Коцца
4
Соу
8
Аугусто
19
Леру
7
Томас
27
Саймон
12
Элиа
11
Аблин
13
Росарио
8
Сансон
8
Сансон
13
Росарио
2
Абди
23
Луше
23
Луше
2
Абди
15
Бомбито
26
Буанани
26
Буанани
15
Бомбито
9
Лаборд
9
Моффи
9
Моффи
9
Лаборд
50
Чо
29
Гессан
29
Гессан
50
Чо
4
Соу
72
72
4
Соу
11
Аблин
8
Лепенан
8
Лепенан
11
Аблин
27
Саймон
17
Табибу
17
Табибу
27
Саймон
12
Элиа
97
Коко
97
Коко
12
Элиа
7
Томас
42
Мохамед
42
Мохамед
7
Томас
Остались в запасе
Ницца
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
30
Патрик Карльгрен
ВР
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ницца - Нант
1
1
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
14
Офсайды
1
0
Количество передач
670
216
Сейвы
2
8
Точность передач %
86
63
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Нанта», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Нант»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»