01.04.2025, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-1-2-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
8
Данило
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
19
Эланга
5
Андерсон
14
Авонийи
3-4-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
15
Йоро
4
де Лигт
2
Далот
5
Каземиро
5
Угарте
17
Доргу
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Зиркзее
34
Эйна
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
34
Эйна
8
Данило
5
Морато
5
Морато
8
Данило
14
Авонийи
6
Сангаре
6
Сангаре
14
Авонийи
5
Андерсон
8
Домингес
8
Домингес
5
Андерсон
19
Эланга
19
Соса
19
Соса
19
Эланга
15
Йоро
5
Магуайр
5
Магуайр
15
Йоро
11
Зиркзее
7
Маунт
7
Маунт
11
Зиркзее
5
Каземиро
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Каземиро
5
Угарте
19
Хойлунд
19
Хойлунд
5
Угарте
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
80
Секу Коне
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
80
Секу Коне
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
8
24
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
10
Нарушения
5
12
Офсайды
1
1
Количество передач
305
644
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестер Юнайтед», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»