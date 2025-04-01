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  • «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

1 апреля 2025, 20:50
Ноттингем Форест
01.04.2025, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
5' Э. Эланга
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЛВ
20
Жота Силва
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
80
Секу Коне
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
8
Данило
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
19
Эланга
5
Андерсон
14
Авонийи
3-4-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
15
Йоро
4
де Лигт
2
Далот
5
Каземиро
5
Угарте
17
Доргу
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Зиркзее
34
Эйна
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
34
Эйна
8
Данило
5
Морато
5
Морато
8
Данило
14
Авонийи
6
Сангаре
6
Сангаре
14
Авонийи
5
Андерсон
8
Домингес
8
Домингес
5
Андерсон
19
Эланга
19
Соса
19
Соса
19
Эланга
15
Йоро
5
Магуайр
5
Магуайр
15
Йоро
11
Зиркзее
7
Маунт
7
Маунт
11
Зиркзее
5
Каземиро
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Каземиро
5
Угарте
19
Хойлунд
19
Хойлунд
5
Угарте
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
80
Секу Коне
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
80
Секу Коне
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
8
24
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
10
Нарушения
5
12
Офсайды
1
1
Количество передач
305
644
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестер Юнайтед», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
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