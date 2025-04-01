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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

«Аль-Иттихад» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

1 апреля 2025, 19:50
Аль-Иттихад
01.04.2025, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/2 финала
3 : 2
Завершен
Аль-Шабаб
14' Фабиньо (П) 90+2' Д. Перейра 90+9' Д. Перейра
64' C. Guanca 67' C. Guanca
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Шабаб
1
Георгий Бущан
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К) ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
11
Cristian Guanca
ЦП
12
Leandrinho
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Шабаб
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
22
Мохаммед Аль-Отаиби
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
3-3-3-1
1
Райкович
15
Кадеш
6
Аль-Муса
13
Шанкити
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
19
Диаби
80
Аль-Гамди
24
Аль-Обуд
9
Бензема
3-3-2-2
1
Бущан
2
Аль-Швирех
29
Худт
30
Ренан
10
Аль-Джувейр
11
12
17
Аль-Тани
10
Карраско
9
Хамдалла
11
Поденсе
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
80
Аль-Гамди
10
Ауа
10
Ауа
80
Аль-Гамди
24
Аль-Обуд
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
24
Аль-Обуд
6
Аль-Муса
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
6
Аль-Муса
2
Аль-Швирех
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
2
Аль-Швирех
11
12
Канаба
12
Канаба
11
10
Аль-Джувейр
7
Бонавентура
7
Бонавентура
10
Аль-Джувейр
12
18
Камара
18
Камара
12
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Шабаб
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
22
Мохаммед Аль-Отаиби
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
22
Мохаммед Аль-Отаиби
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Шабаб
3
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
8
9
Офсайды
2
1
Количество передач
530
480
Сейвы
4
5
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Шабаба», 1/4 Кубка Короля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Шабаб»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Кубок Короля Аль-Шабаб Аль-Иттихад
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