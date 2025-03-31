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  • «Верона» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

«Верона» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

31 марта 2025, 18:20
Верона
31.03.2025, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
27
Павел Давидович
(К) ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Парма
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
3-2-1-2-2
96
Монтипо
42
Коппола
2
Валентини
27
Давидович
6
Брадарич
87
Гиларди
24
Бернед
11
Дуда
38
Чачуа
25
Москера
9
Сарр
4-2-1-1-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
5
Валенти
38
Вольяччо
14
Валери
16
Кейта
19
Сом
80
Бернабе
27
Ман
11
Альмквист
14
Бонни
6
Брадарич
33
Ойегоке
33
Ойегоке
6
Брадарич
24
Бернед
20
Кастанос
20
Кастанос
24
Бернед
27
Давидович
8
Сердар
8
Сердар
27
Давидович
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
9
Сарр
80
Бернабе
24
Эстевес
24
Эстевес
80
Бернабе
27
Ман
3
Камара
3
Камара
27
Ман
11
Альмквист
11
Ондрейка
11
Ондрейка
11
Альмквист
14
Бонни
32
Пеллегрино
32
Пеллегрино
14
Бонни
19
Сом
11
Джурич
11
Джурич
19
Сом
Остались в запасе
Верона
Парма
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Верона - Парма
2
1
Всего ударов по воротам
5
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
7
Офсайды
1
1
Количество передач
252
318
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Пармы», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона»«Парма»

«Верона» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Верона
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