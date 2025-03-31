Составы команд
Верона
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
3-2-1-2-2
96
Монтипо
42
Коппола
2
Валентини
27
Давидович
6
Брадарич
87
Гиларди
24
Бернед
11
Дуда
38
Чачуа
25
Москера
9
Сарр
4-2-1-1-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
5
Валенти
38
Вольяччо
14
Валери
16
Кейта
19
Сом
80
Бернабе
27
Ман
11
Альмквист
14
Бонни
6
Брадарич
33
Ойегоке
33
Ойегоке
6
Брадарич
24
Бернед
20
Кастанос
20
Кастанос
24
Бернед
27
Давидович
8
Сердар
8
Сердар
27
Давидович
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
9
Сарр
80
Бернабе
24
Эстевес
24
Эстевес
80
Бернабе
27
Ман
3
Камара
3
Камара
27
Ман
11
Альмквист
11
Ондрейка
11
Ондрейка
11
Альмквист
14
Бонни
32
Пеллегрино
32
Пеллегрино
14
Бонни
19
Сом
11
Джурич
11
Джурич
19
Сом
Остались в запасе
Верона
Парма
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Верона - Парма
2
1
Всего ударов по воротам
5
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
7
Офсайды
1
1
Количество передач
252
318
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Пармы», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»