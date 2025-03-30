30.03.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 27 тур
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-3-1-3
16
Десма
4
Льорис
12
Пембеле
6
Мванга
12
Санганте
7
Туре
77
Него
8
Кехта
24
Айю
22
Сумаре
77
Касимир
4-2-1-1-2
1
Лопеш
98
Амьен-Аду
31
Коцца
4
Соу
5
Паллуа
4
Чиривелья
8
Лепенан
8
Аугусто
27
Саймон
11
Аблин
42
Мохамед
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Юте-Кинкуэ
12
Санганте
24
Айю
14
Диавара
14
Диавара
24
Айю
7
Туре
30
Ндиайе
30
Ндиайе
7
Туре
22
Сумаре
19
Хассан
19
Хассан
22
Сумаре
8
Кехта
7
Жужу
7
Жужу
8
Кехта
4
Чиривелья
7
Томас
7
Томас
4
Чиривелья
8
Лепенан
12
Элиа
12
Элиа
8
Лепенан
Остались в запасе
Гавр
Нант
40
Alex Teixeira
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
46
Enzo Mongo
ЦЗ
19
Луи Леру
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
40
Alex Teixeira
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
46
Enzo Mongo
ЦЗ
19
Луи Леру
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Гавр - Нант
1
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
16
9
Офсайды
2
0
Количество передач
395
366
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
4.24
0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Нанта», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Нант»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»