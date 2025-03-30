Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Гавр» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Гавр» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 17:05
Гавр
30.03.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 2
Завершен
Нант
13' А. Туре (П) 27' А. Туре (П) 88' Т. Пембеле
23' С. Соу 48' М. Саймон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Нант
1
Антони Лопеш
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
(К) ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Гавр
40
Alex Teixeira
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
46
Enzo Mongo
ЦЗ
22
Матье Акапандье
ПЗ
19
Луи Леру
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
7
Сорба Томас
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
3-3-1-3
16
Десма
4
Льорис
12
Пембеле
6
Мванга
12
Санганте
7
Туре
77
Него
8
Кехта
24
Айю
22
Сумаре
77
Касимир
4-2-1-1-2
1
Лопеш
98
Амьен-Аду
31
Коцца
4
Соу
5
Паллуа
4
Чиривелья
8
Лепенан
8
Аугусто
27
Саймон
11
Аблин
42
Мохамед
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Юте-Кинкуэ
12
Санганте
24
Айю
14
Диавара
14
Диавара
24
Айю
7
Туре
30
Ндиайе
30
Ндиайе
7
Туре
22
Сумаре
19
Хассан
19
Хассан
22
Сумаре
8
Кехта
7
Жужу
7
Жужу
8
Кехта
4
Чиривелья
7
Томас
7
Томас
4
Чиривелья
8
Лепенан
12
Элиа
12
Элиа
8
Лепенан
Остались в запасе
Гавр
Нант
40
Alex Teixeira
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
46
Enzo Mongo
ЦЗ
19
Луи Леру
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
40
Alex Teixeira
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
46
Enzo Mongo
ЦЗ
19
Луи Леру
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Гавр - Нант
1
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
16
9
Офсайды
2
0
Количество передач
395
366
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
4.24
0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Нанта», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Нант»

«Гавр» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант Гавр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
3
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+