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  • «Нафтан» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Нафтан» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 15:35
Нафтан
30.03.2025, воскресенье, 16:45
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Динамо-Брест
43' А. Драбатович 79' Р. Розиев (П)
9' М. Гордейчук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
31
Руслан Розиев
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
4
Антон Суша
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
42
Никита Бурак
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
23
Артем Турич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Харитонович
88
Драбатович
3
Костомаров
23
Кингу
5
Лебедев
52
Кресс
66
Камара
7
Колядко
31
Розиев
11
Пранович
90
Грудько
3-5-2
16
Козакевич
33
Рахманов
18
Степанов
55
Лаврик
62
Гордейчук
2
Тве
99
Зеньков
7
Быков
17
Коновалов
24
Корцов
47
Васильев
90
Грудько
21
Сидор
21
Сидор
90
Грудько
11
Пранович
8
Ермакович
8
Ермакович
11
Пранович
52
Кресс
20
Спандерашвили
20
Спандерашвили
52
Кресс
7
Быков
12
Гружевский
12
Гружевский
7
Быков
2
Тве
4
Оладойе
4
Оладойе
2
Тве
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
17
Коновалов
88
Ковалевич
88
Ковалевич
17
Коновалов
Остались в запасе
Нафтан
Динамо-Брест
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
4
Антон Суша
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Нафтан - Динамо-Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Динамо-Брест», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 16:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Динамо-Брест»

«Нафтан» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Нафтан
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