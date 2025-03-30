Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-2-1-3-1
16
Абрамович
96
Мелько
19
Руцкий
27
Нечаев
8
Селява
44
Бутаревич
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
26
Седько
33
Камара
4-1-2-2-1
13
Шимакович
32
Пигас
67
Бегунов
5
Апетенок
26
Калинин
6
Мякиш
17
Бахар
19
Гречихо
7
Малашевич
8
Демченко
21
Шевченко
26
Седько
10
Шарковский
10
Шарковский
26
Седько
44
Бутаревич
27
Орехов
27
Орехов
44
Бутаревич
33
Камара
25
Василевич
25
Василевич
33
Камара
8
Демченко
37
Цепенков
37
Цепенков
8
Демченко
17
Бахар
10
Варданян
10
Варданян
17
Бахар
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Динамо» Минск, 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 14:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Мн
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»