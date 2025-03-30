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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Мн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Мн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 13:35
Торпедо-БелАЗ
30.03.2025, воскресенье, 14:45
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
10
Алимардон Шукуров
АП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
6
Максим Мякиш
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
30
Мустафа Джимет
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Абрамович
96
Мелько
19
Руцкий
27
Нечаев
8
Селява
44
Бутаревич
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
26
Седько
33
Камара
4-1-2-2-1
13
Шимакович
32
Пигас
67
Бегунов
5
Апетенок
26
Калинин
6
Мякиш
17
Бахар
19
Гречихо
7
Малашевич
8
Демченко
21
Шевченко
26
Седько
10
Шарковский
10
Шарковский
26
Седько
44
Бутаревич
27
Орехов
27
Орехов
44
Бутаревич
33
Камара
25
Василевич
25
Василевич
33
Камара
8
Демченко
37
Цепенков
37
Цепенков
8
Демченко
17
Бахар
10
Варданян
10
Варданян
17
Бахар
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Динамо» Минск, 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 14:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Мн

«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Мн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Торпедо-БелАЗ
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