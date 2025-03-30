30.03.2025, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-1-3-2
74
Сейсен
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
77
Шомко
99
Жоффри
7
Эбонг
3-2-2-1-2
78
Кавлинов
8
Такулов
25
Рудосельский
5
Ковель
15
Шмидт
19
Тайкенов
8
Оматай
17
Есимбеков
11
Чочиев
88
Болов
99
7
Эбонг
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Эбонг
5
Казуколовас
22
Марочкин
22
Марочкин
5
Казуколовас
99
Жоффри
13
Жаксылык
13
Жаксылык
99
Жоффри
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
7
Грипши
72
Басманов
72
Басманов
7
Грипши
8
Оматай
9
9
8
Оматай
8
Такулов
13
13
8
Такулов
88
Болов
8
Айманов
8
Айманов
88
Болов
11
Чочиев
87
Каиркенов
87
Каиркенов
11
Чочиев
99
21
Орынбасар
21
Орынбасар
99
Остались в запасе
Астана
Жетысу
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Остались в запасе
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Астана - Жетысу
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Жетысу», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Жетысу»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»