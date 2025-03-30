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  • «Астана» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Астана» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 12:50
Астана
30.03.2025, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Жетысу
14' М. Томасов 45+1' М. Томасов 63' М. Томасов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
28
Усман Камара
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
19
Максат Тайкенов
ЛЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Жетысу
9
Rinat Serikkul
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
8
Ален Айманов
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
87
Жаслан Каиркенов
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
4-1-3-2
74
Сейсен
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
77
Шомко
99
Жоффри
7
Эбонг
3-2-2-1-2
78
Кавлинов
8
Такулов
25
Рудосельский
5
Ковель
15
Шмидт
19
Тайкенов
8
Оматай
17
Есимбеков
11
Чочиев
88
Болов
99
7
Эбонг
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Эбонг
5
Казуколовас
22
Марочкин
22
Марочкин
5
Казуколовас
99
Жоффри
13
Жаксылык
13
Жаксылык
99
Жоффри
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
7
Грипши
72
Басманов
72
Басманов
7
Грипши
8
Оматай
9
9
8
Оматай
8
Такулов
13
13
8
Такулов
88
Болов
8
Айманов
8
Айманов
88
Болов
11
Чочиев
87
Каиркенов
87
Каиркенов
11
Чочиев
99
21
Орынбасар
21
Орынбасар
99
Остались в запасе
Астана
Жетысу
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Остались в запасе
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Астана - Жетысу
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Жетысу», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Жетысу»

«Астана» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Астана
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