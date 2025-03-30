Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атырау» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Атырау» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 11:50
Атырау
30.03.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
0 : 4
Завершен
Актобе
8' Х. Агбо Уче 38' Г. Мораиш (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
45
Арсен Сиукаев
ВР
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
5
Гильерме Мораиш
ОП
8
Никита Капленко
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
8
Заза Цицкишвили
АП
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Марио Рабиу
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Атырау
39
Санжар Ерниязов
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
28
Роман Чирков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
99
Фредди Гондола
ЛВ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
3-2-1-2-2
45
Сиукаев
6
Барбоза
25
Сапанов
14
Кыбырай
5
Мораиш
8
Капленко
6
Калдыбеков
9
Абзалов
8
Цицкишвили
7
Козлов
9
Чунчуков
4-1-1-1-3
25
Влад
15
Кики
26
Анджелкович
6
Касым
5
Вэтэжелу
4
Рабиу
4
Уче
12
Думбуя
9
Ивкович
10
Умаев
22
Сейдахмет
14
Кыбырай
72
Аскаров
72
Аскаров
14
Кыбырай
6
Барбоза
44
Гадрани
44
Гадрани
6
Барбоза
8
Цицкишвили
28
Чирков
28
Чирков
8
Цицкишвили
7
Козлов
11
Оралбай
11
Оралбай
7
Козлов
9
Абзалов
18
Труфанов
18
Труфанов
9
Абзалов
10
Умаев
99
Гондола
99
Гондола
10
Умаев
Остались в запасе
Атырау
Актобе
39
Санжар Ерниязов
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
10
Ринат Джуматов
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
10
Ринат Джуматов
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Атырау - Актобе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Актобе», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Актобе»

«Атырау» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Атырау
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
3
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+