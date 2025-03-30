30.03.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
3-2-1-2-2
45
Сиукаев
6
Барбоза
25
Сапанов
14
Кыбырай
5
Мораиш
8
Капленко
6
Калдыбеков
9
Абзалов
8
Цицкишвили
7
Козлов
9
Чунчуков
4-1-1-1-3
25
Влад
15
Кики
26
Анджелкович
6
Касым
5
Вэтэжелу
4
Рабиу
4
Уче
12
Думбуя
9
Ивкович
10
Умаев
22
Сейдахмет
14
Кыбырай
72
Аскаров
72
Аскаров
14
Кыбырай
6
Барбоза
44
Гадрани
44
Гадрани
6
Барбоза
8
Цицкишвили
28
Чирков
28
Чирков
8
Цицкишвили
7
Козлов
11
Оралбай
11
Оралбай
7
Козлов
9
Абзалов
18
Труфанов
18
Труфанов
9
Абзалов
10
Умаев
99
Гондола
99
Гондола
10
Умаев
Остались в запасе
Атырау
Актобе
39
Санжар Ерниязов
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
10
Ринат Джуматов
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
10
Ринат Джуматов
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Атырау - Актобе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Актобе», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Актобе»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»