Монако
29.03.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 27 тур
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 1
Завершен
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Ницца
55' М. Бирет
73' Б. Эмболо
41' Ж. Бога
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
17
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
15
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
64
Мойзе Бомбито
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Батист Сантамария
ОП
8
Пабло Росарио
ОП
7
Жереми Бога
ЛВ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Монако
1
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
8
Аль Мусрати
ЦП
7
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Александр Головин
АП
27
Крепин Дьятта
ПВ
21
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
11
Морган Сансон
ЦП
20
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
24
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Кен
12
Энрике
5
Керер
13
Мависса Элеби
17
Синго
6
Закария
15
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
36
Эмболо
14
Бирет
3-4-1-2
1
Булка
64
Бомбито
4
Данте
55
Ндайшими
92
Клосс
28
Сантамария
8
Росарио
2
Абди
7
Бога
29
Гессан
25
Чо
15
Камара
8
Мусрати
8
Мусрати
15
Камара
36
Эмболо
10
Головин
10
Головин
36
Эмболо
18
Минамино
27
Дьятта
27
Дьятта
18
Минамино
14
Бирет
9
Балогун
9
Балогун
14
Бирет
8
Росарио
6
Будауи
6
Будауи
8
Росарио
2
Абди
20
Луше
20
Луше
2
Абди
64
Бомбито
10
Диоп
10
Диоп
64
Бомбито
25
Чо
24
Лаборд
24
Лаборд
25
Чо
28
Сантамария
9
Моффи
9
Моффи
28
Сантамария
Остались в запасе
Монако
Ницца
1
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
7
Элисс Бен-Сегир
АП
21
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
31
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
11
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
7
Элисс Бен-Сегир
АП
21
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
11
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Монако - Ницца
2
1
4
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
17
14
Офсайды
2
0
Количество передач
452
320
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Ниццы», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»