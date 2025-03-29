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  • «Эспаньол» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Эспаньол» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 17:05
Эспаньол
29.03.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
71' Х. Пуадо (П)
38' С. Аспиликуэта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Рохер Инохо
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
37
Райан Белаид
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Фернандес
3-3-2-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
2
Лангле
24
Ле Норман
14
Льоренте
8
Барриос
22
Галлахер
20
Симеоне
16
Лино
9
Серлот
7
Гризманн
4
Гонсалес
20
Калеро
20
Калеро
4
Гонсалес
33
Крал
8
Экспозито
8
Экспозито
33
Крал
7
Пуадо
18
Агуадо
18
Агуадо
7
Пуадо
9
Фернандес
11
Милья
11
Милья
9
Фернандес
17
Каррерас
23
Рока
23
Рока
17
Каррерас
10
Лосано
9
Велис
9
Велис
10
Лосано
3
Аспиликуэта
17
Рейнилду
17
Рейнилду
3
Аспиликуэта
24
Ле Норман
20
Хименес
20
Хименес
24
Ле Норман
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
16
Лино
7
Де Пауль
7
Де Пауль
16
Лино
22
Галлахер
17
Рикельме
17
Рикельме
22
Галлахер
9
Серлот
19
Альварес
19
Альварес
9
Серлот
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
37
Райан Белаид
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
37
Райан Белаид
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
2
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
14
Офсайды
0
5
Количество передач
398
627
Сейвы
1
0
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Атлетико», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол»«Атлетико»

«Эспаньол» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Эспаньол
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