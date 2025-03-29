29.03.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-2-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Фернандес
3-3-2-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
2
Лангле
24
Ле Норман
14
Льоренте
8
Барриос
22
Галлахер
20
Симеоне
16
Лино
9
Серлот
7
Гризманн
4
Гонсалес
20
Калеро
20
Калеро
4
Гонсалес
33
Крал
8
Экспозито
8
Экспозито
33
Крал
7
Пуадо
18
Агуадо
18
Агуадо
7
Пуадо
9
Фернандес
11
Милья
11
Милья
9
Фернандес
17
Каррерас
23
Рока
23
Рока
17
Каррерас
10
Лосано
9
Велис
9
Велис
10
Лосано
3
Аспиликуэта
17
Рейнилду
17
Рейнилду
3
Аспиликуэта
24
Ле Норман
20
Хименес
20
Хименес
24
Ле Норман
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
16
Лино
7
Де Пауль
7
Де Пауль
16
Лино
22
Галлахер
17
Рикельме
17
Рикельме
22
Галлахер
9
Серлот
19
Альварес
19
Альварес
9
Серлот
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
37
Райан Белаид
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
37
Райан Белаид
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
2
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
14
Офсайды
0
5
Количество передач
398
627
Сейвы
1
0
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Атлетико», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»