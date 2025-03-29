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  • «Тюмень» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Тюмень» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 15:50
Тюмень
29.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
81' А. Симонян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
3-3-2-2
12
Довгаль
24
Коротков
30
Шавлохов
6
Печенкин
40
Безчаснюк
85
Пяткин
2
Поройков
70
Марьянов
17
Шитов
65
Гулько
24
Коротаев
4-2-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
17
Покидышев
53
Журавлев
91
Носков
46
Першин
92
Емельянов
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгадзе
17
Шитов
13
Петров
13
Петров
17
Шитов
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
92
Емельянов
6
Багиев
6
Багиев
92
Емельянов
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Гаджимурадов
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Тюмень
СКА-Хабаровск
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Тюмень - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «СКА-Хабаровск», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «СКА-Хабаровск»

«Тюмень» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Тюмень
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