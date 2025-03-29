29.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 26 тур
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
3-3-2-2
12
Довгаль
24
Коротков
30
Шавлохов
6
Печенкин
40
Безчаснюк
85
Пяткин
2
Поройков
70
Марьянов
17
Шитов
65
Гулько
24
Коротаев
4-2-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
17
Покидышев
53
Журавлев
91
Носков
46
Першин
92
Емельянов
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгадзе
17
Шитов
13
Петров
13
Петров
17
Шитов
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
92
Емельянов
6
Багиев
6
Багиев
92
Емельянов
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Гаджимурадов
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Тюмень
СКА-Хабаровск
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Тюмень - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «СКА-Хабаровск», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «СКА-Хабаровск»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»