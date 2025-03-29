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  • «КАМАЗ» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«КАМАЗ» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 15:50
КАМАЗ
29.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
22
Андрей Солодухин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
27
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
4-1-3-2
31
Анисимов
13
Почивалин
19
Тананеев
22
Гюрджан
76
Суханов
42
Кириллов
11
Апеков
33
Фартуна
28
Султонов
10
Караев
59
Моторин
3-2-1-3-1
1
Баклов
89
Стоцкий
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
79
Троянов
20
Мацхарашвили
7
Перченок
88
Агеян
11
Гуренко
9
Муллин
11
Апеков
11
Стародуб
11
Стародуб
11
Апеков
42
Кириллов
7
Аюкин
7
Аюкин
42
Кириллов
11
Гуренко
8
Исаев
8
Исаев
11
Гуренко
20
Мацхарашвили
25
Ложкин
25
Ложкин
20
Мацхарашвили
79
Троянов
22
Черняк
22
Черняк
79
Троянов
Остались в запасе
КАМАЗ
Уфа
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
22
Андрей Солодухин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
27
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
22
Андрей Солодухин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
27
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча КАМАЗ - Уфа
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Уфы», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Уфа»

«КАМАЗ» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Уфа КАМАЗ
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