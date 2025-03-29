Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
4-1-3-2
31
Анисимов
13
Почивалин
19
Тананеев
22
Гюрджан
76
Суханов
42
Кириллов
11
Апеков
33
Фартуна
28
Султонов
10
Караев
59
Моторин
3-2-1-3-1
1
Баклов
89
Стоцкий
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
79
Троянов
20
Мацхарашвили
7
Перченок
88
Агеян
11
Гуренко
9
Муллин
11
Апеков
11
Стародуб
11
Стародуб
11
Апеков
42
Кириллов
7
Аюкин
7
Аюкин
42
Кириллов
11
Гуренко
8
Исаев
8
Исаев
11
Гуренко
20
Мацхарашвили
25
Ложкин
25
Ложкин
20
Мацхарашвили
79
Троянов
22
Черняк
22
Черняк
79
Троянов
Остались в запасе
КАМАЗ
Уфа
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
22
Андрей Солодухин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
27
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
22
Андрей Солодухин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
27
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча КАМАЗ - Уфа
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Уфы», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Уфа»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»