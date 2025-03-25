Израиль
25.03.2025, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 2 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 2 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
5.9
Х
4.4
П2
1.55
Реклама, 18+
Норвегия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
8
Дор Перец
ЦП
11
Оскар Глух
АП
10
Манор Соломон
ЛВ
19
Лиел Абада
ПВ
17
Дор Тургеман
ЦФ
15
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
6
Патрик Берг
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
20
Андреас Шельдеруп
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
12
Рой Ревиво
ЛЗ
14
Guy Mizrahi
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Дан Битон
ЦП
13
Анан Халаили
ПВ
7
Ярден Шуа
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
4
Сондре Лангас
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
22
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
18
Тело Осгор
АП
15
Йенс Хеуге
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
11
Эрик Ботхейм
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Перец
5
Начмиас
4
Шломо
3
Голдберг
22
Жабер
8
Перец
10
Соломон
11
Глух
19
Абада
15
Перец
17
Тургеман
4-2-2-2
1
Нюланд
14
Рюэрсон
3
Айер
17
Хеггем
5
Вольфе
8
Берге
6
Берг
10
Эдегор
20
Шельдеруп
7
Серлот
9
Холанд
Остались в запасе
Израиль
Норвегия
18
Омри Глазер
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
12
Рой Ревиво
ЛЗ
14
Guy Mizrahi
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Дан Битон
ЦП
13
Анан Халаили
ПВ
7
Ярден Шуа
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
4
Сондре Лангас
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
22
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
18
Тело Осгор
АП
15
Йенс Хеуге
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
11
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
12
Рой Ревиво
ЛЗ
14
Guy Mizrahi
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Дан Битон
ЦП
13
Анан Халаили
ПВ
7
Ярден Шуа
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
4
Сондре Лангас
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
22
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
18
Тело Осгор
АП
15
Йенс Хеуге
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
11
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Израиль - Норвегия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча Израиль против Норвегии, 2-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Израиль – Норвегия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»