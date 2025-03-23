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  • Бельгия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Бельгия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

23 марта 2025, 21:35
Бельгия
23.03.2025, воскресенье, 22:45
Лига наций, Переходные матчи
3 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Украина
70' М. Де Куйпер 75' Р. Лукаку 86' Р. Лукаку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
7
Алексей Гуцуляк
ЛВ
21
Иван Калюжный
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Бельгия
12
Мартен Вандевордт
ВР
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Йорти Мокио
ЦЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Брайан Хейнен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
19
Егор Назарина
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
8
Александр Назаренко
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
11
Артем Довбик
ЦФ
4-2-2-2
13
Селс
15
Менье
2
Дебаст
4
Фас
21
Кастань
20
Ванакен
23
Раскин
10
Троссард
7
Де Брюйне
11
Доку
9
Лукаку
3-2-1-3-1
1
Лунин
13
Забарный
4
Сваток
22
Матвиенко
17
Зинченко
16
Миколенко
21
Калюжный
8
Судаков
6
Ярмолюк
7
Гуцуляк
11
Ванат
15
Менье
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
15
Менье
23
Раскин
19
Хейнен
19
Хейнен
23
Раскин
10
Троссард
22
Салемакерс
22
Салемакерс
10
Троссард
16
Миколенко
2
Михайличенко
2
Михайличенко
16
Миколенко
7
Гуцуляк
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
7
Гуцуляк
8
Судаков
15
Цыганков
15
Цыганков
8
Судаков
4
Сваток
9
Яремчук
9
Яремчук
4
Сваток
11
Ванат
11
Довбик
11
Довбик
11
Ванат
Остались в запасе
Бельгия
Украина
12
Мартен Вандевордт
ВР
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Йорти Мокио
ЦЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
19
Егор Назарина
ЦП
8
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Йорти Мокио
ЦЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
19
Егор Назарина
ЦП
8
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Бельгия - Украина
2
4
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
9
Офсайды
3
2
Количество передач
571
257
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
66
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Украины, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Украина

Бельгия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Украина Бельгия
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