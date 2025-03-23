23.03.2025, воскресенье, 22:45
Лига наций, Переходные матчи
Лига наций, Переходные матчи
3 : 0
Завершен
Составы команд
Бельгия
Бельгия
4-2-2-2
13
Селс
15
Менье
2
Дебаст
4
Фас
21
Кастань
20
Ванакен
23
Раскин
10
Троссард
7
Де Брюйне
11
Доку
9
Лукаку
3-2-1-3-1
1
Лунин
13
Забарный
4
Сваток
22
Матвиенко
17
Зинченко
16
Миколенко
21
Калюжный
8
Судаков
6
Ярмолюк
7
Гуцуляк
11
Ванат
15
Менье
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
15
Менье
23
Раскин
19
Хейнен
19
Хейнен
23
Раскин
10
Троссард
22
Салемакерс
22
Салемакерс
10
Троссард
16
Миколенко
2
Михайличенко
2
Михайличенко
16
Миколенко
7
Гуцуляк
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
7
Гуцуляк
8
Судаков
15
Цыганков
15
Цыганков
8
Судаков
4
Сваток
9
Яремчук
9
Яремчук
4
Сваток
11
Ванат
11
Довбик
11
Довбик
11
Ванат
Остались в запасе
Бельгия
Украина
12
Мартен Вандевордт
ВР
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Йорти Мокио
ЦЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
19
Егор Назарина
ЦП
8
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Йорти Мокио
ЦЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
19
Егор Назарина
ЦП
8
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Бельгия - Украина
2
4
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
9
Офсайды
3
2
Количество передач
571
257
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
66
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Украины, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Украина
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»