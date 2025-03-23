23.03.2025, воскресенье, 22:45
Лига наций, Переходные матчи
Лига наций, Переходные матчи
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ирландия
Ирландия
3-4-1-2
1
Келлехер
22
Коллинс
5
О'Брайен
2
Доэрти
11
Брэди
6
Каллен
8
Найт
19
Джонстон
11
Азаз
7
Пэррот
9
Фергюсон
3-1-4-2
23
Илиев
15
Петров
6
Антов
14
Недялков
4
Груев
7
Нюрнбергер
10
Краев
17
Миланов
12
11
Десподов
16
Петков
11
Брэди
18
Мэннинг
18
Мэннинг
11
Брэди
9
Фергюсон
2
Данн
2
Данн
9
Фергюсон
19
Джонстон
13
Сайкс
13
Сайкс
19
Джонстон
8
Найт
14
Тэйлор
14
Тэйлор
8
Найт
7
Пэррот
10
Айда
10
Айда
7
Пэррот
17
Миланов
14
Крастев
14
Крастев
17
Миланов
4
Груев
23
Шопов
23
Шопов
4
Груев
7
Нюрнбергер
22
Илиев
22
Илиев
7
Нюрнбергер
16
Петков
10
Кирилов
10
Кирилов
16
Петков
10
Краев
20
20
10
Краев
Остались в запасе
Ирландия
Болгария
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Джеймс Абанква
ЦЗ
11
Энди Моран
АП
21
Рокко Вата
АП
19
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
22
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
15
Василь Панайотов
ОП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Джеймс Абанква
ЦЗ
11
Энди Моран
АП
21
Рокко Вата
АП
19
Синклейр Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
22
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
15
Василь Панайотов
ОП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Ирландия - Болгария
3
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
12
Офсайды
2
0
Количество передач
489
482
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча Ирландия против Болгарии, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия – Болгария
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»