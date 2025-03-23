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  • Ирландия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Ирландия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

23 марта 2025, 21:35
Ирландия
23.03.2025, воскресенье, 22:45
Лига наций, Переходные матчи
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Болгария
63' Э. Фергюсон 84' А. Айда
30' В. Антов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Майкл Джонстон
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
11
Финн Азаз
АП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
12
Димитар Митов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
15
Симеон Петров
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
12
Nikolay Minkov
ЦП
7
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
16
Марин Петков
ПВ
11
Кирил Десподов
(К) ПВ
Главный тренер
Младен Крстаич
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Марк Сайкс
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Энди Моран
АП
21
Рокко Вата
АП
10
Адам Айда
ЦФ
19
Синклейр Армстронг
ЦФ
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
22
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
15
Василь Панайотов
ОП
14
Филип Крастев
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
22
Илиан Илиев
АП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
20
Vladimir Nikolov
ЦФ
3-4-1-2
1
Келлехер
22
Коллинс
5
О'Брайен
2
Доэрти
11
Брэди
6
Каллен
8
Найт
19
Джонстон
11
Азаз
7
Пэррот
9
Фергюсон
3-1-4-2
23
Илиев
15
Петров
6
Антов
14
Недялков
4
Груев
7
Нюрнбергер
10
Краев
17
Миланов
12
11
Десподов
16
Петков
11
Брэди
18
Мэннинг
18
Мэннинг
11
Брэди
9
Фергюсон
2
Данн
2
Данн
9
Фергюсон
19
Джонстон
13
Сайкс
13
Сайкс
19
Джонстон
8
Найт
14
Тэйлор
14
Тэйлор
8
Найт
7
Пэррот
10
Айда
10
Айда
7
Пэррот
17
Миланов
14
Крастев
14
Крастев
17
Миланов
4
Груев
23
Шопов
23
Шопов
4
Груев
7
Нюрнбергер
22
Илиев
22
Илиев
7
Нюрнбергер
16
Петков
10
Кирилов
10
Кирилов
16
Петков
10
Краев
20
20
10
Краев
Остались в запасе
Ирландия
Болгария
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Джеймс Абанква
ЦЗ
11
Энди Моран
АП
21
Рокко Вата
АП
19
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
22
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
15
Василь Панайотов
ОП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Джеймс Абанква
ЦЗ
11
Энди Моран
АП
21
Рокко Вата
АП
19
Синклейр Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
22
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
15
Василь Панайотов
ОП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Ирландия - Болгария
3
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
12
Офсайды
2
0
Количество передач
489
482
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча Ирландия против Болгарии, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия – Болгария

Ирландия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Болгария Ирландия
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