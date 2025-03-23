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  • Венгрия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Венгрия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

23 марта 2025, 18:50
Венгрия
23.03.2025, воскресенье, 20:00
Лига наций, Переходные матчи
0 : 3
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Турция
37' Х. Чалханоглу (П) 39' А. Гюлер 90' А. Бартакжи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
20
Бенке Дардаи
АП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
18
Огуз Айдын
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
(К) ЦП
10
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
21
Алекс Тот
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
20
Роланд Салаи
ПВ
9
L. Szabo
ЦФ
Турция
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Берке Эзер
ВР
24
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
5
Салих Озкан
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
21
Эмре Мор
ПВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
11
Джан Узун
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
15
Дардаи
14
Болла
11
Керкез
5
Фиола
16
Газдаг
8
Вечеи
10
Собослаи
20
Дардаи
19
Варга
4-2-3-1
1
Чакир
18
Мюлдюр
4
Акайдын
14
Бартакжи
13
Эльмали
16
Юкшек
10
Чалханоглу
18
Айдын
10
Гюлер
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
15
Дардаи
4
Салаи
4
Салаи
15
Дардаи
5
Фиола
7
Него
7
Него
5
Фиола
8
Вечеи
23
Шобот
23
Шобот
8
Вечеи
11
Йылдыз
24
Акчичек
24
Акчичек
11
Йылдыз
16
Юкшек
5
Озкан
5
Озкан
16
Юкшек
10
Гюлер
10
Кахведжи
10
Кахведжи
10
Гюлер
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
21
Йилмаз
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Венгрия
Турция
12
Петер Гулачи
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
21
Алекс Тот
ЦЗ
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
L. Szabo
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Берке Эзер
ВР
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Эмре Мор
ПВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
11
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
12
Петер Гулачи
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
21
Алекс Тот
ЦЗ
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
L. Szabo
ЦФ
Остались в запасе
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Берке Эзер
ВР
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Эмре Мор
ПВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
11
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Венгрия - Турция
5
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
18
13
Офсайды
1
2
Количество передач
496
413
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча Венгрия против Турции, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Турция

Венгрия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Турция Венгрия
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