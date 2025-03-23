23.03.2025, воскресенье, 20:00
Лига наций, Переходные матчи
Лига наций, Переходные матчи
0 : 3
Завершен
Составы команд
Венгрия
Венгрия
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
15
Дардаи
14
Болла
11
Керкез
5
Фиола
16
Газдаг
8
Вечеи
10
Собослаи
20
Дардаи
19
Варга
4-2-3-1
1
Чакир
18
Мюлдюр
4
Акайдын
14
Бартакжи
13
Эльмали
16
Юкшек
10
Чалханоглу
18
Айдын
10
Гюлер
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
15
Дардаи
4
Салаи
4
Салаи
15
Дардаи
5
Фиола
7
Него
7
Него
5
Фиола
8
Вечеи
23
Шобот
23
Шобот
8
Вечеи
11
Йылдыз
24
Акчичек
24
Акчичек
11
Йылдыз
16
Юкшек
5
Озкан
5
Озкан
16
Юкшек
10
Гюлер
10
Кахведжи
10
Кахведжи
10
Гюлер
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
21
Йилмаз
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Венгрия
Турция
12
Петер Гулачи
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
21
Алекс Тот
ЦЗ
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
L. Szabo
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Берке Эзер
ВР
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Эмре Мор
ПВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
11
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
12
Петер Гулачи
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
21
Алекс Тот
ЦЗ
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
L. Szabo
ЦФ
Остались в запасе
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Берке Эзер
ВР
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Эмре Мор
ПВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
11
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Венгрия - Турция
5
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
18
13
Офсайды
1
2
Количество передач
496
413
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча Венгрия против Турции, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Турция
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»