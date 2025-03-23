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  • Грузия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Грузия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

23 марта 2025, 15:50
Грузия
23.03.2025, воскресенье, 17:00
Лига наций, Переходные матчи
6 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Армения
4' В. Ароян (АГ) 14' Ж. Микаутадзе 23' Г. Чакветадзе 27' О. Китеишвили 35' Ж. Микаутадзе 62' Х. Кварацхелия
48' Э. Севикян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
8
Соломон Удо
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
14
Лука Лацабидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
18
Гиорги Зария
АП
9
Зурико Давиташвили
АП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Армения
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
17
Николас Калукян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
11
Нарек Григорян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
18
Артур Миранян
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Мамардашвили
2
Какабадзе
5
Гогличидзе
4
Кашия
14
Меквабишвили
10
Чакветадзе
6
Кочорашвили
8
Китеишвили
7
Кварацхелия
19
Цитаишвили
22
Микаутадзе
3-3-3-1
1
Чанчаревич
4
Арутюнян
3
Ароян
5
Мкртчян
13
Оганесян
6
Иву
21
Тикнизян
8
Удо
23
Бичахчян
11
Барсегян
7
Севикян
5
Гогличидзе
3
Двали
3
Двали
5
Гогличидзе
10
Чакветадзе
19
Шенгелия
19
Шенгелия
10
Чакветадзе
8
Китеишвили
18
Зария
18
Зария
8
Китеишвили
19
Цитаишвили
21
Гулиашвили
21
Гулиашвили
19
Цитаишвили
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
6
Иву
19
Григорян
19
Григорян
6
Иву
13
Оганесян
2
Мурадян
2
Мурадян
13
Оганесян
8
Удо
9
Серобян
9
Серобян
8
Удо
23
Бичахчян
11
Григорян
11
Григорян
23
Бичахчян
7
Севикян
18
Миранян
18
Миранян
7
Севикян
Остались в запасе
Грузия
Армения
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
14
Лука Лацабидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
Главный тренер
Вилли Саньоль
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Петик Манукян
ЦЗ
17
Николас Калукян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
14
Лука Лацабидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Петик Манукян
ЦЗ
17
Николас Калукян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Грузия - Армения
1
3
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
10
Офсайды
1
0
Количество передач
664
363
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
6
5
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Армении, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Армения

Грузия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Армения Грузия
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