23.03.2025, воскресенье, 17:00
Лига наций, Переходные матчи
Лига наций, Переходные матчи
6 : 1
Завершен
Составы команд
Грузия
Грузия
3-1-3-2-1
1
Мамардашвили
2
Какабадзе
5
Гогличидзе
4
Кашия
14
Меквабишвили
10
Чакветадзе
6
Кочорашвили
8
Китеишвили
7
Кварацхелия
19
Цитаишвили
22
Микаутадзе
3-3-3-1
1
Чанчаревич
4
Арутюнян
3
Ароян
5
Мкртчян
13
Оганесян
6
Иву
21
Тикнизян
8
Удо
23
Бичахчян
11
Барсегян
7
Севикян
5
Гогличидзе
3
Двали
3
Двали
5
Гогличидзе
10
Чакветадзе
19
Шенгелия
19
Шенгелия
10
Чакветадзе
8
Китеишвили
18
Зария
18
Зария
8
Китеишвили
19
Цитаишвили
21
Гулиашвили
21
Гулиашвили
19
Цитаишвили
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
6
Иву
19
Григорян
19
Григорян
6
Иву
13
Оганесян
2
Мурадян
2
Мурадян
13
Оганесян
8
Удо
9
Серобян
9
Серобян
8
Удо
23
Бичахчян
11
Григорян
11
Григорян
23
Бичахчян
7
Севикян
18
Миранян
18
Миранян
7
Севикян
Остались в запасе
Грузия
Армения
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
14
Лука Лацабидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
Главный тренер
Вилли Саньоль
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Петик Манукян
ЦЗ
17
Николас Калукян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
14
Лука Лацабидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Петик Манукян
ЦЗ
17
Николас Калукян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Грузия - Армения
1
3
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
10
Офсайды
1
0
Количество передач
664
363
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
6
5
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Армении, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Армения
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»