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  • «Чайка» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

«Чайка» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

23 марта 2025, 15:50
Чайка
23.03.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Черноморец
17' Е. Иванов 64' Г. Гузина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
21
Павел Горелов
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
97
Матвей Тороп
ЛВ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
6
Заур Тарба
ЦП
3-2-1-2-2
95
Ходанович
4
Ибрагимов
99
Евдокимов
45
Кармаев
32
Пивоваров
2
Пелих
10
Бамматгереев
13
Янов
77
Лазарев
19
Руденко
7
Хохлачев
4-3-1-2
25
Солдатенко
71
Мастерной
5
Стежко
44
Милич
17
Фомин
64
Ланин
35
Енин
21
Горелов
8
Иванов
30
Гузина
25
Уридия
2
Пелих
7
Маляров
7
Маляров
2
Пелих
32
Пивоваров
80
Арбузов
80
Арбузов
32
Пивоваров
8
Иванов
5
Мусалов
5
Мусалов
8
Иванов
25
Уридия
15
Хабалов
15
Хабалов
25
Уридия
Остались в запасе
Чайка
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Заур Тарба
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Заур Тарба
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Чайка - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Черноморца», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка»«Черноморец»

«Чайка» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Черноморец Чайка
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