23.03.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Чайка
3-2-1-2-2
95
Ходанович
4
Ибрагимов
99
Евдокимов
45
Кармаев
32
Пивоваров
2
Пелих
10
Бамматгереев
13
Янов
77
Лазарев
19
Руденко
7
Хохлачев
4-3-1-2
25
Солдатенко
71
Мастерной
5
Стежко
44
Милич
17
Фомин
64
Ланин
35
Енин
21
Горелов
8
Иванов
30
Гузина
25
Уридия
2
Пелих
7
Маляров
7
Маляров
2
Пелих
32
Пивоваров
80
Арбузов
80
Арбузов
32
Пивоваров
8
Иванов
5
Мусалов
5
Мусалов
8
Иванов
25
Уридия
15
Хабалов
15
Хабалов
25
Уридия
Остались в запасе
Чайка
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Заур Тарба
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Заур Тарба
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Чайка - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Черноморца», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Черноморец»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»