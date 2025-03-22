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  • Уэльс – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

Уэльс – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

22 марта 2025, 21:35
Уэльс
22.03.2025, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 1 тур
3 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Казахстан
9' Д. Джеймс 47' Б. Дэвис 90' Р. Матондо
32' А. Тагыберген (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Бен Дэвис
(К) ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
22
Джош Шихан
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
10
Лайам Куллен
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Казахстан
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
8
Асхат Тагыберген
(К) ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
9
Ислам Чесноков
ПВ
10
Максим Самородов
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
17
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
7
Галымжан Кенжебек
ЛВ
21
Алияр Мухаммед
ЛВ
20
Рамазан Оразов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
19
Дастан Сатпаев
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
4-1-3-2
1
Дарлоу
4
Дэвис
14
Робертс
6
Родон
3
Уильямс
22
Шихан
11
Джонсон
20
Джеймс
7
Брукс
10
Куллен
19
Томас
3-1-2-2-2
16
Заруцкий
4
Быстров
3
Алип
22
Марочкин
22
Тапалов
11
Вороговский
8
Тагыберген
9
Чесноков
7
Мужиков
19
Жаксылыков
10
Самородов
7
Брукс
17
Джеймс
17
Джеймс
7
Брукс
11
Джонсон
18
Харрис
18
Харрис
11
Джонсон
20
Джеймс
17
Матондо
17
Матондо
20
Джеймс
7
Мужиков
7
Жуков
7
Жуков
7
Мужиков
9
Чесноков
7
Кенжебек
7
Кенжебек
9
Чесноков
10
Самородов
19
Сатпаев
19
Сатпаев
10
Самородов
Остались в запасе
Уэльс
Казахстан
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Том Лоуренс
ЛВ
13
Киффер Мур
ЦФ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
1
Стас Покатилов
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
21
Алияр Мухаммед
ЛВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Том Лоуренс
ЛВ
13
Киффер Мур
ЦФ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
21
Алияр Мухаммед
ЛВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Уэльс - Казахстан
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
5
7
Офсайды
0
1
Количество передач
684
263
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча Уэльс против Казахстана, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс – Казахстан

Уэльс – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан Уэльс
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