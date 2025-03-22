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  • Черногория – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

Черногория – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

22 марта 2025, 18:50
Черногория
22.03.2025, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 1 тур
3 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Гибралтар
22' С. Йоветич 70' М. Тучи 73' А. Марушич
13' Д. Бент
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
13
Igor Nikić
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
22
Стефан Лончар
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
10
Стеван Йоветич
(К) ЦФ
16
Ognjen Gašević
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
5
Дэн Бент
ОП
8
James Scanlon
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
5
Лу Эннсли
(К) ЦП
7
Карлос Ричардс
ПВ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Балша Попович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
14
Эдвин Куц
ОП
18
Марко Бакич
ЦП
4
Милош Брнович
ЦП
11
Милан Вукотич
ЦП
9
Андрия Радулович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Гибралтар
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
16
Tayler Carrington
ЦЗ
4
Николас Позо
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
18
Kyle Clinton
ЦП
15
Patrick McClafferty
ЦП
18
Kye Livingstone
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
13
Harry Victor
ЦФ
18
Jaiden Bartolo
ЦФ
3-1-1-1-4
13
7
Вешович
6
Тучи
15
Шипчич
22
Лончар
8
Янкович
18
Камай
9
Мугоша
16
10
Йоветич
9
Крстович
2-1-4-1-2
1
Банда
20
Бритто
6
Лопеш
5
Бент
8
8
Ронан
5
Эннсли
12
Эль-Хмиди
7
Ричардс
17
10
Де Барр
16
2
Вукчевич
2
Вукчевич
16
9
Мугоша
23
Марушич
23
Марушич
9
Мугоша
22
Лончар
14
Куц
14
Куц
22
Лончар
10
Йоветич
18
Бакич
18
Бакич
10
Йоветич
18
Камай
11
Вукотич
11
Вукотич
18
Камай
5
Бент
4
Позо
4
Позо
5
Бент
17
3
Валарино
3
Валарино
17
12
Эль-Хмиди
18
18
12
Эль-Хмиди
Остались в запасе
Черногория
Гибралтар
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Балша Попович
ВР
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
4
Милош Брнович
ЦП
9
Андрия Радулович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
16
Tayler Carrington
ЦЗ
10
Лайам Уолкер
ЦП
18
Kyle Clinton
ЦП
15
Patrick McClafferty
ЦП
18
Kye Livingstone
ЦП
13
Harry Victor
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Балша Попович
ВР
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
4
Милош Брнович
ЦП
9
Андрия Радулович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
16
Tayler Carrington
ЦЗ
10
Лайам Уолкер
ЦП
18
Kyle Clinton
ЦП
15
Patrick McClafferty
ЦП
18
Kye Livingstone
ЦП
13
Harry Victor
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Черногория - Гибралтар
3
3
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
20
12
Офсайды
3
3
Количество передач
407
210
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
62
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча Черногория против Гибралтара, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Гибралтар

Черногория – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Гибралтар Черногория
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