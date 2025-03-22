22.03.2025, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 1 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 1 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Черногория
Черногория
3-1-1-1-4
13
7
Вешович
6
Тучи
15
Шипчич
22
Лончар
8
Янкович
18
Камай
9
Мугоша
16
10
Йоветич
9
Крстович
2-1-4-1-2
1
Банда
20
Бритто
6
Лопеш
5
Бент
8
8
Ронан
5
Эннсли
12
Эль-Хмиди
7
Ричардс
17
10
Де Барр
16
2
Вукчевич
2
Вукчевич
16
9
Мугоша
23
Марушич
23
Марушич
9
Мугоша
22
Лончар
14
Куц
14
Куц
22
Лончар
10
Йоветич
18
Бакич
18
Бакич
10
Йоветич
18
Камай
11
Вукотич
11
Вукотич
18
Камай
5
Бент
4
Позо
4
Позо
5
Бент
17
3
Валарино
3
Валарино
17
12
Эль-Хмиди
18
18
12
Эль-Хмиди
Остались в запасе
Черногория
Гибралтар
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Балша Попович
ВР
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
4
Милош Брнович
ЦП
9
Андрия Радулович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
16
Tayler Carrington
ЦЗ
10
Лайам Уолкер
ЦП
18
Kyle Clinton
ЦП
15
Patrick McClafferty
ЦП
18
Kye Livingstone
ЦП
13
Harry Victor
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Балша Попович
ВР
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
4
Милош Брнович
ЦП
9
Андрия Радулович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
16
Tayler Carrington
ЦЗ
10
Лайам Уолкер
ЦП
18
Kyle Clinton
ЦП
15
Patrick McClafferty
ЦП
18
Kye Livingstone
ЦП
13
Harry Victor
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Черногория - Гибралтар
3
3
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
20
12
Офсайды
3
3
Количество передач
407
210
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
62
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча Черногория против Гибралтара, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория – Гибралтар
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»