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  • «КАМАЗ» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

«КАМАЗ» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

Вчера, 15:47
КАМАЗ
22.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Смотреть трансляцию
Тюмень
53' А. Гюрджан
75' Д. Моторин
7' Д. Тананеев (АГ)
11' В. Шитов
85' Н. Печенкин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
23
Артем Гюрджан
ЦЗ
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
77
Никита Платон
ЦП
19
Ренат Голыбин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
9
Давид Караев
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Тюмень
1
Александр Довгаль
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
23
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
5
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
КАМАЗ
16
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
33
Борис Фартуна
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Тюмень
97
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
18
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
3-1-3-3
31
Анисимов
13
Почивалин
18
Тананеев
23
Гюрджан
77
Платон
11
Апеков
10
Защепкин
53
Дерюгин
59
Моторин
9
Караев
19
Голыбин
3-3-2-2
1
Довгаль
6
Печенкин
23
Коротков
30
Шавлохов
5
Поройков
85
Пяткин
40
Безчаснюк
17
Шитов
70
Марьянов
24
Коротаев
65
Гулько
10
Защепкин
76
Суханов
76
Суханов
10
Защепкин
53
Дерюгин
42
Кириллов
42
Кириллов
53
Дерюгин
11
Апеков
14
Абдуллаев
14
Абдуллаев
11
Апеков
77
Платон
33
Фартуна
33
Фартуна
77
Платон
19
Голыбин
28
Султонов
28
Султонов
19
Голыбин
5
Поройков
72
Бем
72
Бем
5
Поройков
17
Шитов
13
Петров
13
Петров
17
Шитов
24
Коротаев
90
Мокаев
90
Мокаев
24
Коротаев
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
65
Гулько
11
Карпов
11
Карпов
65
Гулько
Остались в запасе
КАМАЗ
Тюмень
16
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
97
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
18
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
16
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Остались в запасе
97
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
18
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча КАМАЗ - Тюмень
2
2
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Тюмени», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Тюмень»

«КАМАЗ» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень КАМАЗ
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