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  • Андорра – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2025

Андорра – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2025

21 марта 2025, 21:35
Андорра
21.03.2025, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 1 тур
0 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Латвия
58' Д. Ситс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
2
Бил Борра
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
14
Aron Rodrigo
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
3
Пау Бабо
ЦП
7
Марк Пужоль
(К) ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
5
Антонис Черномордис
(К) ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
21
Денисс Мельникс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
3
Марк Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
11
Уго Феррейра
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
9
Куку
ЦФ
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
6
Niks Sliede
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Лукасс Вапне
ЦП
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
18
Дарио Ситс
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
4-5-1
12
Альварес
2
Борра
4
Гарсия
5
Льовера
22
Оливера
17
Сервос
16
3
Бабо
7
Пужоль
14
11
Росас
3-4-1-2
1
Звиедрис
5
Черномордис
2
Балодис
13
Юрковскис
11
Савалниекс
10
Икаунекс
22
Савельевс
21
Мельникс
15
Зеленковс
14
Цыганик
9
Гутковскис
7
Пужоль
15
Сан Николас
15
Сан Николас
7
Пужоль
2
Борра
4
Ребес
4
Ребес
2
Борра
16
3
Валес
3
Валес
16
3
Бабо
10
Бернат
10
Бернат
3
Бабо
14
Цыганик
3
Ягодинскис
3
Ягодинскис
14
Цыганик
11
Савалниекс
16
Яунземс
16
Яунземс
11
Савалниекс
21
Мельникс
18
Ситс
18
Ситс
21
Мельникс
9
Гутковскис
19
Кроллис
19
Кроллис
9
Гутковскис
Остались в запасе
Андорра
Латвия
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
11
Уго Феррейра
ЦФ
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
12
Роберт Озолс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
6
Niks Sliede
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
10
Лукасс Вапне
ЦП
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
11
Уго Феррейра
ЦФ
9
Куку
ЦФ
Остались в запасе
12
Роберт Озолс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
6
Niks Sliede
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
10
Лукасс Вапне
ЦП
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Андорра - Латвия
1
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
12
Офсайды
1
2
Количество передач
305
546
Сейвы
1
2
Точность передач %
62
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча Андорра против Латвии, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Андорра – Латвия

Андорра – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Латвия Андорра
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