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  • Армения – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Армения – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

20 марта 2025, 18:50
Армения
20.03.2025, четверг, 20:00
Лига наций, Переходные матчи
0 : 3
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Грузия
33' Г. Кочорашвили 37' Ж. Микаутадзе 59' Ж. Микаутадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
(К) ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
(К) ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
14
Лука Лацабидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Шота Ноникашвили
ОП
19
Леван Шенгелия
ЦП
18
Гиорги Зария
АП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Чанчаревич
21
Тикнизян
3
Ароян
4
Арутюнян
2
Мурадян
6
Иву
11
Барсегян
20
Дашян
7
Севикян
18
Миранян
14
Манвелян
4-4-1-1
1
Мамардашвили
2
Какабадзе
5
Гогличидзе
4
Лочошвили
16
Азарови
8
Китеишвили
10
Квеквескири
10
Чакветадзе
6
Кочорашвили
9
Давиташвили
22
Микаутадзе
2
Мурадян
19
Амбарцумян
19
Амбарцумян
2
Мурадян
14
Манвелян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
14
Манвелян
20
Дашян
8
Удо
8
Удо
20
Дашян
6
Иву
11
Григорян
11
Григорян
6
Иву
4
Лочошвили
3
Двали
3
Двали
4
Лочошвили
16
Азарови
13
Гочолеишвили
13
Гочолеишвили
16
Азарови
8
Китеишвили
14
Меквабишвили
14
Меквабишвили
8
Китеишвили
10
Чакветадзе
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
10
Чакветадзе
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
Остались в запасе
Армения
Грузия
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
14
Лука Лацабидзе
ЦЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
19
Леван Шенгелия
ЦП
18
Гиорги Зария
АП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
14
Лука Лацабидзе
ЦЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
19
Леван Шенгелия
ЦП
18
Гиорги Зария
АП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Армения - Грузия
1
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
11
Офсайды
2
0
Количество передач
404
585
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
5
0

Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Грузии, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Грузия

Армения – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Грузия Армения
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