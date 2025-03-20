20.03.2025, четверг, 20:00
Лига наций, Переходные матчи
Лига наций, Переходные матчи
0 : 3
Завершен
Составы команд
Армения
Армения
4-1-1-2-2
1
Чанчаревич
21
Тикнизян
3
Ароян
4
Арутюнян
2
Мурадян
6
Иву
11
Барсегян
20
Дашян
7
Севикян
18
Миранян
14
Манвелян
4-4-1-1
1
Мамардашвили
2
Какабадзе
5
Гогличидзе
4
Лочошвили
16
Азарови
8
Китеишвили
10
Квеквескири
10
Чакветадзе
6
Кочорашвили
9
Давиташвили
22
Микаутадзе
2
Мурадян
19
Амбарцумян
19
Амбарцумян
2
Мурадян
14
Манвелян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
14
Манвелян
20
Дашян
8
Удо
8
Удо
20
Дашян
6
Иву
11
Григорян
11
Григорян
6
Иву
4
Лочошвили
3
Двали
3
Двали
4
Лочошвили
16
Азарови
13
Гочолеишвили
13
Гочолеишвили
16
Азарови
8
Китеишвили
14
Меквабишвили
14
Меквабишвили
8
Китеишвили
10
Чакветадзе
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
10
Чакветадзе
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
Остались в запасе
Армения
Грузия
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
14
Лука Лацабидзе
ЦЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
19
Леван Шенгелия
ЦП
18
Гиорги Зария
АП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
14
Лука Лацабидзе
ЦЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
19
Леван Шенгелия
ЦП
18
Гиорги Зария
АП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Армения - Грузия
1
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
11
Офсайды
2
0
Количество передач
404
585
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Грузии, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Грузия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»