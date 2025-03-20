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  • Турция – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Турция – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

20 марта 2025, 18:50
Турция
20.03.2025, четверг, 20:00
Лига наций, Переходные матчи
3 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Венгрия
9' О. Кекчю 69' К. Актюркоглу 73' И. Кахведжи
25' А. Шафер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
18
Огуз Айдын
ЛВ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
(К) ЦП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
8
Тамаш Никичер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Турция
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Берке Эзер
ВР
24
Юсуф Акчичек
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
21
Эмре Мор
ПВ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
11
Джан Узун
ЦФ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
12
Петер Гулачи
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
9
L. Szabo
ЦФ
4-2-3-1
1
Чакир
13
Эльмали
22
Айхан
14
Бартакжи
4
Акайдын
6
Кекчю
10
Чалханоглу
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
18
Айдын
11
Йылдыз
3-2-2-1-1
1
Дибус
15
Дардаи
18
Надь
5
Фиола
14
Болла
11
Керкез
8
Никичер
13
Шафер
10
Собослаи
19
Варга
22
Айхан
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
22
Айхан
6
Кекчю
16
Юкшек
16
Юкшек
6
Кекчю
18
Айдын
10
Кахведжи
10
Кахведжи
18
Айдын
7
Актюркоглу
11
Узун
11
Узун
7
Актюркоглу
14
Болла
2
Осват
2
Осват
14
Болла
18
Надь
23
Шобот
23
Шобот
18
Надь
19
Варга
9
9
19
Варга
Остались в запасе
Турция
Венгрия
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Берке Эзер
ВР
24
Юсуф Акчичек
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
21
Эмре Мор
ПВ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
22
Петер Саппанош
ВР
12
Петер Гулачи
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Берке Эзер
ВР
24
Юсуф Акчичек
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
21
Эмре Мор
ПВ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
12
Петер Гулачи
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Турция - Венгрия
1
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
17
Офсайды
3
4
Количество передач
537
319
Сейвы
5
0
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Венгрии, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Венгрия

Турция – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Венгрия Турция
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