20.03.2025, четверг, 20:00
Лига наций, Переходные матчи
Лига наций, Переходные матчи
3 : 1
Завершен
Составы команд
Турция
Турция
4-2-3-1
1
Чакир
13
Эльмали
22
Айхан
14
Бартакжи
4
Акайдын
6
Кекчю
10
Чалханоглу
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
18
Айдын
11
Йылдыз
3-2-2-1-1
1
Дибус
15
Дардаи
18
Надь
5
Фиола
14
Болла
11
Керкез
8
Никичер
13
Шафер
10
Собослаи
19
Варга
22
Айхан
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
22
Айхан
6
Кекчю
16
Юкшек
16
Юкшек
6
Кекчю
18
Айдын
10
Кахведжи
10
Кахведжи
18
Айдын
7
Актюркоглу
11
Узун
11
Узун
7
Актюркоглу
14
Болла
2
Осват
2
Осват
14
Болла
18
Надь
23
Шобот
23
Шобот
18
Надь
19
Варга
9
9
19
Варга
Остались в запасе
Турция
Венгрия
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Берке Эзер
ВР
24
Юсуф Акчичек
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
21
Эмре Мор
ПВ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
22
Петер Саппанош
ВР
12
Петер Гулачи
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
12
Берке Эзер
ВР
24
Юсуф Акчичек
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
21
Эмре Мор
ПВ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
12
Петер Гулачи
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Турция - Венгрия
1
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
17
Офсайды
3
4
Количество передач
537
319
Сейвы
5
0
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Венгрии, переходной матч Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Венгрия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»