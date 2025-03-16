16.03.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-2-1-3
1
Скорупски
33
Миранда
26
Лукуми
17
Беукема
2
Калабрия
19
Фройлер
19
Фергюсон
14
Ндой
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
4-1-3-1-1
49
Проведель
29
Лаццари
26
Романьоли
34
Хила
17
Тавареш
6
Ровелла
11
Исаксен
15
Весино
6
Гендузи
10
Дзакканьи
22
Диа
19
Фройлер
4
Побега
4
Побега
19
Фройлер
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
7
Орсолини
28
Камбьяги
28
Камбьяги
7
Орсолини
14
Ндой
25
Домингес
25
Домингес
14
Ндой
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
6
Гендузи
21
Белахьян
21
Белахьян
6
Гендузи
15
Весино
21
Ибрагимович
21
Ибрагимович
15
Весино
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Болонья
Лацио
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Болонья - Лацио
2
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
18
16
Офсайды
0
2
Количество передач
467
442
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Лацио», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»