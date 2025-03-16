Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Болонья» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Болонья» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 15:50
Болонья
16.03.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
5 : 0
Завершен
Лацио
16' Й. Одгор 48' Р. Орсолини 49' Д. Ндой 74' С. Кастро 84' Д. Фаббиан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-2-1-3
1
Скорупски
33
Миранда
26
Лукуми
17
Беукема
2
Калабрия
19
Фройлер
19
Фергюсон
14
Ндой
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
4-1-3-1-1
49
Проведель
29
Лаццари
26
Романьоли
34
Хила
17
Тавареш
6
Ровелла
11
Исаксен
15
Весино
6
Гендузи
10
Дзакканьи
22
Диа
19
Фройлер
4
Побега
4
Побега
19
Фройлер
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
7
Орсолини
28
Камбьяги
28
Камбьяги
7
Орсолини
14
Ндой
25
Домингес
25
Домингес
14
Ндой
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
6
Гендузи
21
Белахьян
21
Белахьян
6
Гендузи
15
Весино
21
Ибрагимович
21
Ибрагимович
15
Весино
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Болонья
Лацио
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Болонья - Лацио
2
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
18
16
Офсайды
0
2
Количество передач
467
442
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Лацио», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Лацио»

«Болонья» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Болонья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
2
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
3
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+