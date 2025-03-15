15.03.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
3-1-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
17
Блинд
22
Мартинес
37
Крейчи
6
Артур
21
Эррера
7
Данжума
23
Мартин
11
Цыганков
28
Миовски
3-3-2-2
25
Мамардашвили
3
Москера
4
Дьякаби
5
Таррега
20
Фулкье
5
Барренечеа
14
Гайя
8
Гуэрра
8
Алмейда
6
Садик
16
Лопес
6
Артур
21
Ромеу
21
Ромеу
6
Артур
23
Мартин
6
ван де Бек
6
ван де Бек
23
Мартин
11
Цыганков
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Цыганков
7
Данжума
10
Порту
10
Порту
7
Данжума
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
5
Барренечеа
18
Пепелу
18
Пепелу
5
Барренечеа
8
Алмейда
11
Риоха
11
Риоха
8
Алмейда
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
6
Садик
17
Мир
17
Мир
6
Садик
Остались в запасе
Жирона
Валенсия
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
40
Hamza Bellari
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
40
Hamza Bellari
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Жирона - Валенсия
2
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
12
4
Офсайды
2
2
Количество передач
511
400
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Валенсии», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»