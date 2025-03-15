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  • «Жирона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Жирона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 21:50
Жирона
15.03.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
64' К. Стуани
58' Д. Лопес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Артур
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
40
Hamza Bellari
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
17
Блинд
22
Мартинес
37
Крейчи
6
Артур
21
Эррера
7
Данжума
23
Мартин
11
Цыганков
28
Миовски
3-3-2-2
25
Мамардашвили
3
Москера
4
Дьякаби
5
Таррега
20
Фулкье
5
Барренечеа
14
Гайя
8
Гуэрра
8
Алмейда
6
Садик
16
Лопес
6
Артур
21
Ромеу
21
Ромеу
6
Артур
23
Мартин
6
ван де Бек
6
ван де Бек
23
Мартин
11
Цыганков
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Цыганков
7
Данжума
10
Порту
10
Порту
7
Данжума
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
5
Барренечеа
18
Пепелу
18
Пепелу
5
Барренечеа
8
Алмейда
11
Риоха
11
Риоха
8
Алмейда
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
6
Садик
17
Мир
17
Мир
6
Садик
Остались в запасе
Жирона
Валенсия
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
40
Hamza Bellari
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
40
Hamza Bellari
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Жирона - Валенсия
2
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
12
4
Офсайды
2
2
Количество передач
511
400
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Валенсии», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона»«Валенсия»

«Жирона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Жирона
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