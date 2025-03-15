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  • «Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 19:20
Коньяспор
15.03.2025, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Бешикташ
45' У. Язгили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
12
Гильерме
(К) ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
17
Melih Bostan
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Коньяспор
43
Ahmet Das
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
70
Kaan Akyazi
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
18
Лука Прип
ПВ
8
Pedrinho
ЦФ
Бешикташ
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Эртас
4
Демирбаг
5
Язгили
9
Алексич
10
Эрдоган
12
Гильерме
8
Евтович
77
Ибрагимоглу
18
Ндао
7
Таски
17
4-3-1-2
34
Гюнок
5
Санук
3
Паулиста
2
Удуохай
26
Масуаку
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
23
Мариу
7
Рашица
27
Рафа
9
Иммобиле
9
Алексич
15
Калушич
15
Калушич
9
Алексич
10
Эрдоган
23
Базур
23
Базур
10
Эрдоган
Кейта
28
Бораниясевич
28
Бораниясевич
Кейта
7
Таски
28
Кейта
28
Кейта
7
Таски
77
Ибрагимоглу
18
Прип
18
Прип
77
Ибрагимоглу
3
Паулиста
53
Топджу
53
Топджу
3
Паулиста
7
Рашица
48
Учан
48
Учан
7
Рашица
2
Удуохай
6
Булут
6
Булут
2
Удуохай
23
Мариу
7
Мучи
7
Мучи
23
Мариу
5
Санук
90
Кылыксой
90
Кылыксой
5
Санук
Остались в запасе
Коньяспор
Бешикташ
43
Ahmet Das
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
70
Kaan Akyazi
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
43
Ahmet Das
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
70
Kaan Akyazi
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
8
Pedrinho
ЦФ
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Коньяспор - Бешикташ
2
2
2
Всего ударов по воротам
7
26
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
12
Нарушения
6
8
Офсайды
2
3
Количество передач
275
507
Сейвы
5
0
Точность передач %
76
90
Удары мимо ворот
5
13
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.69
2.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Коньяспор» против «Бешикташа», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коньяспор» – «Бешикташ»

«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бешикташ Коньяспор
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