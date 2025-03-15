15.03.2025, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 28 тур
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Коньяспор
Коньяспор
3-2-2-2-1
1
Эртас
4
Демирбаг
5
Язгили
9
Алексич
10
Эрдоган
12
Гильерме
8
Евтович
77
Ибрагимоглу
18
Ндао
7
Таски
17
4-3-1-2
34
Гюнок
5
Санук
3
Паулиста
2
Удуохай
26
Масуаку
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
23
Мариу
7
Рашица
27
Рафа
9
Иммобиле
9
Алексич
15
Калушич
15
Калушич
9
Алексич
10
Эрдоган
23
Базур
23
Базур
10
Эрдоган
Кейта
28
Бораниясевич
28
Бораниясевич
Кейта
7
Таски
28
Кейта
28
Кейта
7
Таски
77
Ибрагимоглу
18
Прип
18
Прип
77
Ибрагимоглу
3
Паулиста
53
Топджу
53
Топджу
3
Паулиста
7
Рашица
48
Учан
48
Учан
7
Рашица
2
Удуохай
6
Булут
6
Булут
2
Удуохай
23
Мариу
7
Мучи
7
Мучи
23
Мариу
5
Санук
90
Кылыксой
90
Кылыксой
5
Санук
Остались в запасе
Коньяспор
Бешикташ
43
Ahmet Das
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
70
Kaan Akyazi
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
43
Ahmet Das
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
70
Kaan Akyazi
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
8
Pedrinho
ЦФ
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Коньяспор - Бешикташ
2
2
2
Всего ударов по воротам
7
26
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
12
Нарушения
6
8
Офсайды
2
3
Количество передач
275
507
Сейвы
5
0
Точность передач %
76
90
Удары мимо ворот
5
13
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.69
2.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Коньяспор» против «Бешикташа», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 20:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»