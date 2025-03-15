15.03.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Анжер
Анжер
4-4-1-1
75
Фофана
29
Анен
2
Аркю
21
Лефор
25
Бамба
18
Аллевина
93
Белькебла
14
Белхдим
8
Ферхат
8
Абделли
22
Леполь
4-1-1-3-1
16
Кен
90
Синго
2
Вандерсон
6
Керер
12
Энрике
6
Закария
73
Мусрати
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
18
Минамино
14
Бирет
2
Аркю
29
Куркуль
29
Куркуль
2
Аркю
14
Белхдим
15
Капелле
15
Капелле
14
Белхдим
22
Леполь
9
Дьенг
9
Дьенг
22
Леполь
18
Аллевина
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
18
Аллевина
93
Белькебла
7
Ньян
7
Ньян
93
Белькебла
14
Бирет
22
Салису
22
Салису
14
Бирет
12
Энрике
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
12
Энрике
73
Мусрати
8
Камара
8
Камара
73
Мусрати
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
29
Бен-Сегир
36
Эмболо
36
Эмболо
29
Бен-Сегир
Остались в запасе
Анжер
Монако
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
22
Зинедин Халед
ОП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Главный тренер
Александр Дюже
99
Радослав Майецки
ВР
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
22
Зинедин Халед
ОП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Анжер - Монако
1
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
9
Нарушения
12
11
Офсайды
1
0
Количество передач
424
542
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.49
1.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Монако», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»