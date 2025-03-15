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  • «Витебск» – «БАТЭ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Витебск» – «БАТЭ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 15:50
Витебск
15.03.2025, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
БАТЭ
80' Д. Жульпа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Харитонов
24
Макушинский
17
Новых
23
Наумов
3
Жумаев
30
Башилов
22
Скибский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
9
Теверов
4-1-1-2-2
35
Скопец
14
Пашевич
5
Мартынов
4
Ращеня
23
Лях
7
Свирепа
33
Сотников
8
Ануфриев
27
Пилецкий
11
Прудников
29
Шарль
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
22
Скибский
55
Гирс
55
Гирс
22
Скибский
80
Ксенофонтов
9
Леонович
9
Леонович
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
14
Червяков
14
Червяков
37
Радиковский
33
Сотников
8
Русенчик
8
Русенчик
33
Сотников
8
Ануфриев
68
Жульпа
68
Жульпа
8
Ануфриев
11
Прудников
17
Черноок
17
Черноок
11
Прудников
29
Шарль
77
Каргбо
77
Каргбо
29
Шарль
Остались в запасе
Витебск
БАТЭ
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Витебск - БАТЭ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «БАТЭ», 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск»«БАТЭ»

«Витебск» – «БАТЭ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Витебск
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