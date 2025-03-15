15.03.2025, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Витебск
Витебск
4-1-2-1-2
12
Харитонов
24
Макушинский
17
Новых
23
Наумов
3
Жумаев
30
Башилов
22
Скибский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
9
Теверов
4-1-1-2-2
35
Скопец
14
Пашевич
5
Мартынов
4
Ращеня
23
Лях
7
Свирепа
33
Сотников
8
Ануфриев
27
Пилецкий
11
Прудников
29
Шарль
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
22
Скибский
55
Гирс
55
Гирс
22
Скибский
80
Ксенофонтов
9
Леонович
9
Леонович
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
14
Червяков
14
Червяков
37
Радиковский
33
Сотников
8
Русенчик
8
Русенчик
33
Сотников
8
Ануфриев
68
Жульпа
68
Жульпа
8
Ануфриев
11
Прудников
17
Черноок
17
Черноок
11
Прудников
29
Шарль
77
Каргбо
77
Каргбо
29
Шарль
Остались в запасе
Витебск
БАТЭ
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Витебск - БАТЭ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «БАТЭ», 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»