14.03.2025, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-2-2-2
24
Бенто
83
Аль-Наджди
3
Симакан
78
Ладжами
12
Аль-Бушал
77
Брозович
6
Аль-Хассан
10
Мане
20
Габриэль
7
Роналду
22
Дуран
4-1-1-2-2
43
Гроэ
27
Аль-Хавсави
70
Джахфали
23
Гьембер
5
Троост-Эконг
96
Н'Дорам
15
Дьен
10
Кольядо
9
Маолида
22
11
Мюлека
20
Габриэль
50
Кашиш
50
Кашиш
20
Габриэль
6
Аль-Хассан
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
6
Аль-Хассан
7
Роналду
23
Яхья
23
Яхья
7
Роналду
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
23
Гьембер
70
70
23
Гьембер
96
Н'Дорам
29
Аль-Шамрани
29
Аль-Шамрани
96
Н'Дорам
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Холуд
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
51
Zaid Al-Anazi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
51
Zaid Al-Anazi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Холуд
1
1
Всего ударов по воротам
13
23
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
12
Нарушения
18
7
Количество передач
357
410
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
13
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
13
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Холуда», 25-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Холуд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»