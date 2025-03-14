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  • «Аль-Наср» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

«Аль-Наср» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

14 марта 2025, 20:50
Аль-Наср
14.03.2025, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Холуд
4' К. Роналду 26' С. Мане 41' Д. Дуран
72' А. Ладжами (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
(К) ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
70
M. Sawan
ЦП
51
Zaid Al-Anazi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
4-2-2-2
24
Бенто
83
Аль-Наджди
3
Симакан
78
Ладжами
12
Аль-Бушал
77
Брозович
6
Аль-Хассан
10
Мане
20
Габриэль
7
Роналду
22
Дуран
4-1-1-2-2
43
Гроэ
27
Аль-Хавсави
70
Джахфали
23
Гьембер
5
Троост-Эконг
96
Н'Дорам
15
Дьен
10
Кольядо
9
Маолида
22
11
Мюлека
20
Габриэль
50
Кашиш
50
Кашиш
20
Габриэль
6
Аль-Хассан
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
6
Аль-Хассан
7
Роналду
23
Яхья
23
Яхья
7
Роналду
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
23
Гьембер
70
70
23
Гьембер
96
Н'Дорам
29
Аль-Шамрани
29
Аль-Шамрани
96
Н'Дорам
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Холуд
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
51
Zaid Al-Anazi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
51
Zaid Al-Anazi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Холуд
1
1
Всего ударов по воротам
13
23
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
12
Нарушения
18
7
Количество передач
357
410
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
13
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
13

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Холуда», 25-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Холуд»

«Аль-Наср» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Наср
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