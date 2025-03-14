14.03.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
3-2-3-2
22
Васили
4
Немет
6
Валь
44
ван дер Хейден
29
Треу
2
Салиакас
36
Ирвин
8
Смит
10
Синани
7
Вайсхаупт
11
Саад
4-1-2-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Акпогума
5
Эстигард
39
Юрасек
18
Сташ
22
Бекер
7
Тохумджу
34
Бишоф
99
Орбан
27
Крамарич
44
ван дер Хейден
21
Рицка
21
Рицка
44
ван дер Хейден
10
Синани
11
Бухалфа
11
Бухалфа
10
Синани
7
Вайсхаупт
21
Афолаян
21
Афолаян
7
Вайсхаупт
11
Саад
19
Эггештайн
19
Эггештайн
11
Саад
3
Кадержабек
15
Жандре
15
Жандре
3
Кадержабек
22
Бекер
17
Туре
17
Туре
22
Бекер
7
Тохумджу
30
Бюлтер
30
Бюлтер
7
Тохумджу
39
Юрасек
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
39
Юрасек
99
Орбан
9
Табакович
9
Табакович
99
Орбан
Остались в запасе
Санкт-Паули
Хоффенхайм
1
Бен Волль
ВР
24
Конор Меткалф
ОП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
24
Конор Меткалф
ОП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Санкт-Паули - Хоффенхайм
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
6
8
Офсайды
2
3
Количество передач
363
485
Сейвы
0
4
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Хоффенхайма», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»