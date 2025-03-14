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  • «Санкт-Паули» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

«Санкт-Паули» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

14 марта 2025, 21:20
Санкт-Паули
14.03.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
51' Н. Вайсхаупт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
34
Том Бишоф
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
24
Конор Меткалф
ОП
11
Карло Бухалфа
ОП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
21
Оладапо Афолаян
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Деннис Гайгер
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
3-2-3-2
22
Васили
4
Немет
6
Валь
44
ван дер Хейден
29
Треу
2
Салиакас
36
Ирвин
8
Смит
10
Синани
7
Вайсхаупт
11
Саад
4-1-2-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Акпогума
5
Эстигард
39
Юрасек
18
Сташ
22
Бекер
7
Тохумджу
34
Бишоф
99
Орбан
27
Крамарич
44
ван дер Хейден
21
Рицка
21
Рицка
44
ван дер Хейден
10
Синани
11
Бухалфа
11
Бухалфа
10
Синани
7
Вайсхаупт
21
Афолаян
21
Афолаян
7
Вайсхаупт
11
Саад
19
Эггештайн
19
Эггештайн
11
Саад
3
Кадержабек
15
Жандре
15
Жандре
3
Кадержабек
22
Бекер
17
Туре
17
Туре
22
Бекер
7
Тохумджу
30
Бюлтер
30
Бюлтер
7
Тохумджу
39
Юрасек
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
39
Юрасек
99
Орбан
9
Табакович
9
Табакович
99
Орбан
Остались в запасе
Санкт-Паули
Хоффенхайм
1
Бен Волль
ВР
24
Конор Меткалф
ОП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
24
Конор Меткалф
ОП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Санкт-Паули - Хоффенхайм
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
6
8
Офсайды
2
3
Количество передач
363
485
Сейвы
0
4
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Хоффенхайма», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули»«Хоффенхайм»

«Санкт-Паули» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Санкт-Паули
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