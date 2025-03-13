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  • «Челси» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

«Челси» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

13 марта 2025, 21:50
Челси
13.03.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Копенгаген
55' К. Дьюсбери-Холл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Копенгаген
1
Диант Рамай
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
13
Родриго Уэскас
ПЗ
14
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
(К) ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
99
Элиас Ахури
ПВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
16
Genesis Antwi
ЦЗ
4
Харрисон Маррей-Кэмпбелл
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
1
Натан Тротт
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
16
Роберт
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
4-3-3
1
Йоргенсен
4
Адарабиойо
99
Чалоба
5
Бадьяшиль
34
Ачампонг
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
7
Нету
19
Джордж
19
Санчо
3-3-3-1
1
Рамай
13
Уэскас
4
Хацидиакос
55
Перейра
14
Дикс
36
Клем
24
Мелинг
99
Ахури
10
Эльюнусси
8
Фрохольдт
7
Классон
34
Ачампонг
17
Кукурелья
17
Кукурелья
34
Ачампонг
25
Кайседо
24
Джеймс
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
10
Палмер
17
Фернандес
19
Санчо
28
Нкунку
28
Нкунку
19
Санчо
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
10
Эльюнусси
17
Ларссон
17
Ларссон
10
Эльюнусси
7
Классон
18
Чиаха
18
Чиаха
7
Классон
Остались в запасе
Челси
Копенгаген
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
16
Genesis Antwi
ЦЗ
4
Харрисон Маррей-Кэмпбелл
ЦЗ
18
Матис Амугу
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
31
Рунар Рунарссон
ВР
1
Натан Тротт
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Роберт
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
16
Genesis Antwi
ЦЗ
4
Харрисон Маррей-Кэмпбелл
ЦЗ
18
Матис Амугу
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
29
Шумаира Меука
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
1
Натан Тротт
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Роберт
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Челси - Копенгаген
2
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
9
7
Офсайды
1
1
Количество передач
557
465
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Копенгагена», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Копенгаген»

«Челси» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Копенгаген Челси
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