13.03.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-3-3
1
Йоргенсен
4
Адарабиойо
99
Чалоба
5
Бадьяшиль
34
Ачампонг
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
7
Нету
19
Джордж
19
Санчо
3-3-3-1
1
Рамай
13
Уэскас
4
Хацидиакос
55
Перейра
14
Дикс
36
Клем
24
Мелинг
99
Ахури
10
Эльюнусси
8
Фрохольдт
7
Классон
34
Ачампонг
17
Кукурелья
17
Кукурелья
34
Ачампонг
25
Кайседо
24
Джеймс
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
10
Палмер
17
Фернандес
19
Санчо
28
Нкунку
28
Нкунку
19
Санчо
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
10
Эльюнусси
17
Ларссон
17
Ларссон
10
Эльюнусси
7
Классон
18
Чиаха
18
Чиаха
7
Классон
Остались в запасе
Челси
Копенгаген
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
16
Genesis Antwi
ЦЗ
4
Харрисон Маррей-Кэмпбелл
ЦЗ
18
Матис Амугу
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
31
Рунар Рунарссон
ВР
1
Натан Тротт
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Роберт
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
16
Genesis Antwi
ЦЗ
4
Харрисон Маррей-Кэмпбелл
ЦЗ
18
Матис Амугу
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
29
Шумаира Меука
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
1
Натан Тротт
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Роберт
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Челси - Копенгаген
2
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
9
7
Офсайды
1
1
Количество передач
557
465
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Копенгагена», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Копенгаген»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»