13.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Составы команд
Рейнджерс
Рейнджерс
3-2-3-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
27
Балогун
4
Суттар
6
Жефте
21
Стерлинг
43
Раскин
18
Бэррон
10
Диоманде
9
Дессер
18
Черны
4-2-3-1
70
Эгрибаят
18
Мюлдюр
4
Акчичек
37
Шкриньяр
26
Осайи-Самуэль
7
Фред
4
Амрабат
94
Талиска
17
Шиманьски
18
Костич
21
Эн-Несири
21
Стерлинг
33
Йилмаз
33
Йилмаз
21
Стерлинг
6
Жефте
10
Хаджи
10
Хаджи
6
Жефте
10
Диоманде
10
Байрами
10
Байрами
10
Диоманде
18
Бэррон
10
Лоуренс
10
Лоуренс
18
Бэррон
9
Дессер
29
Игамане
29
Игамане
9
Дессер
18
Мюлдюр
4
Джику
4
Джику
18
Мюлдюр
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
21
Эн-Несири
17
Кахведжи
17
Кахведжи
21
Эн-Несири
26
Осайи-Самуэль
10
Тадич
10
Тадич
26
Осайи-Самуэль
94
Талиска
7
Джеко
7
Джеко
94
Талиска
Остались в запасе
Рейнджерс
Фенербахче
31
Лиам Келли
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
81
Sukur Tograk
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
81
Sukur Tograk
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Рейнджерс - Фенербахче
7
5
Всего ударов по воротам
23
21
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Угловые удары
5
1
Нарушения
19
10
Офсайды
3
3
Количество передач
519
766
Сейвы
1
9
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
8
11
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
13
9
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Фенербахче», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»