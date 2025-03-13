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  • «Рейнджерс» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

«Рейнджерс» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

13 марта 2025, 21:50
Рейнджерс
13.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 3 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Фенербахче
45' С. Шиманьски 73' С. Шиманьски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Жефте
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
43
Николас Раскин
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
7
Фред
(К) ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
94
Талиска
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
49
Бэйли Райс
ОП
10
Янис Хаджи
АП
10
Недим Байрами
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
29
Хамза Игамане
ЦФ
52
Финдли Кертис
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
7
Эдин Джеко
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-3-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
27
Балогун
4
Суттар
6
Жефте
21
Стерлинг
43
Раскин
18
Бэррон
10
Диоманде
9
Дессер
18
Черны
4-2-3-1
70
Эгрибаят
18
Мюлдюр
4
Акчичек
37
Шкриньяр
26
Осайи-Самуэль
7
Фред
4
Амрабат
94
Талиска
17
Шиманьски
18
Костич
21
Эн-Несири
21
Стерлинг
33
Йилмаз
33
Йилмаз
21
Стерлинг
6
Жефте
10
Хаджи
10
Хаджи
6
Жефте
10
Диоманде
10
Байрами
10
Байрами
10
Диоманде
18
Бэррон
10
Лоуренс
10
Лоуренс
18
Бэррон
9
Дессер
29
Игамане
29
Игамане
9
Дессер
18
Мюлдюр
4
Джику
4
Джику
18
Мюлдюр
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
21
Эн-Несири
17
Кахведжи
17
Кахведжи
21
Эн-Несири
26
Осайи-Самуэль
10
Тадич
10
Тадич
26
Осайи-Самуэль
94
Талиска
7
Джеко
7
Джеко
94
Талиска
Остались в запасе
Рейнджерс
Фенербахче
31
Лиам Келли
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
81
Sukur Tograk
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
81
Sukur Tograk
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Рейнджерс - Фенербахче
7
5
Всего ударов по воротам
23
21
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Угловые удары
5
1
Нарушения
19
10
Офсайды
3
3
Количество передач
519
766
Сейвы
1
9
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
8
11
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
13
9
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Фенербахче», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс»«Фенербахче»

«Рейнджерс» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фенербахче Рейнджерс
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