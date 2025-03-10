10.03.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-2-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Фернандес
3-1-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
37
Крейчи
6
Артур
21
Эррера
11
Цыганков
23
Мартин
17
Хиль
28
Миовски
17
Каррерас
23
Техеро
23
Техеро
17
Каррерас
10
Лосано
20
Калеро
20
Калеро
10
Лосано
4
Гонсалес
8
Экспозито
8
Экспозито
4
Гонсалес
7
Пуадо
23
Рока
23
Рока
7
Пуадо
9
Фернандес
9
Велис
9
Велис
9
Фернандес
3
Гутьеррес
6
Хуанпе
6
Хуанпе
3
Гутьеррес
22
Мартинес
6
ван де Бек
6
ван де Бек
22
Мартинес
17
Хиль
7
Данжума
7
Данжума
17
Хиль
6
Артур
10
Порту
10
Порту
6
Артур
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
Остались в запасе
Эспаньол
Жирона
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
14
Джон Солис
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
14
Джон Солис
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Эспаньол - Жирона
3
3
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
9
Нарушения
11
13
Офсайды
0
1
Количество передач
289
570
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
90
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.27
1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Жироны», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»