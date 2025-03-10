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  • «Бешикташ» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Бешикташ» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

10 марта 2025, 19:20
Бешикташ
10.03.2025, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Газиантеп
31' Ч. Иммобиле (П)
61' А. Кызылдаг 87' Ф. Соялп
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Бешикташ
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Газиантеп
1
Сократис Диудис
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
4-3-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
53
Топджу
2
Удуохай
5
Санук
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
23
Мариу
7
Рашица
9
Иммобиле
27
Рафа
3-4-1-2
27
Бозан
4
Кызылдаг
51
Хушич
2
Виана
5
Ндиайе
44
Максим
10
Козловски
61
18
Сореску
9
Боатенг
29
Окереке
21
Окслэд-Чемберлен
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
21
Окслэд-Чемберлен
5
Санук
6
Булут
6
Булут
5
Санук
7
Рашица
7
Мучи
7
Мучи
7
Рашица
26
Масуаку
90
Кылыксой
90
Кылыксой
26
Масуаку
44
Максим
5
Эрсой
5
Эрсой
44
Максим
4
Кызылдаг
6
Гюлер
6
Гюлер
4
Кызылдаг
61
8
Соялп
8
Соялп
61
9
Боатенг
11
Лунгойи
11
Лунгойи
9
Боатенг
Остались в запасе
Бешикташ
Газиантеп
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Сократис Диудис
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Бешикташ - Газиантеп
2
1
7
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
17
Офсайды
2
3
Количество передач
463
325
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Газиантепа», 27-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ»«Газиантеп»

«Бешикташ» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Газиантеп Бешикташ
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