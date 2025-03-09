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  • «Реал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Реал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 17:05
Реал
09.03.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
30' К. Мбаппе 34' Винисиус
45+2' П. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
(К) ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
20
Этьен Это'О
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Лунин
11
Гарсия
5
Алаба
2
Асенсио
14
Чуамени
5
Беллингем
14
Модрич
7
Винисиус
11
Родриго
17
Васкес
10
Мбаппе
3-3-2-2
13
Баталья
18
Эспино
24
Лежен
15
Эрнандес
17
Рацу
6
Гумбау
29
Чаваррия
4
Диас
6
Сисс
23
Эмбарба
18
Гарсия
10
Мбаппе
6
Камавинга
6
Камавинга
10
Мбаппе
11
Родриго
8
Вальверде
8
Вальверде
11
Родриго
5
Беллингем
21
Диас
21
Диас
5
Беллингем
4
Диас
20
Баллиу
20
Баллиу
4
Диас
6
Сисс
8
Лопес
8
Лопес
6
Сисс
23
Эмбарба
23
Валентин
23
Валентин
23
Эмбарба
6
Гумбау
8
Трехо
8
Трехо
6
Гумбау
18
Эспино
14
Гвардиола
14
Гвардиола
18
Эспино
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Этьен Это'О
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Этьен Это'О
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
3
1
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
17
Офсайды
3
1
Количество передач
464
541
Сейвы
5
3
Точность передач %
88
90
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Райо Вальекано», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано»

«Реал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Реал
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