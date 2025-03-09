09.03.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-2-3-1
13
Лунин
11
Гарсия
5
Алаба
2
Асенсио
14
Чуамени
5
Беллингем
14
Модрич
7
Винисиус
11
Родриго
17
Васкес
10
Мбаппе
3-3-2-2
13
Баталья
18
Эспино
24
Лежен
15
Эрнандес
17
Рацу
6
Гумбау
29
Чаваррия
4
Диас
6
Сисс
23
Эмбарба
18
Гарсия
10
Мбаппе
6
Камавинга
6
Камавинга
10
Мбаппе
11
Родриго
8
Вальверде
8
Вальверде
11
Родриго
5
Беллингем
21
Диас
21
Диас
5
Беллингем
4
Диас
20
Баллиу
20
Баллиу
4
Диас
6
Сисс
8
Лопес
8
Лопес
6
Сисс
23
Эмбарба
23
Валентин
23
Валентин
23
Эмбарба
6
Гумбау
8
Трехо
8
Трехо
6
Гумбау
18
Эспино
14
Гвардиола
14
Гвардиола
18
Эспино
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Этьен Это'О
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Этьен Это'О
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
3
1
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
17
Офсайды
3
1
Количество передач
464
541
Сейвы
5
3
Точность передач %
88
90
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Райо Вальекано», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»