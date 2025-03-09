09.03.2025, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
3-2-2-1-2
1
Трапп
34
Коллинс
3
Тута
3
Теате
11
Браун
5
Кристенсен
6
Хойлунд
15
Ларссон
23
Бахоя
42
Узун
44
Батшуайи
3-4-1-1-1
1
Реннов
14
Кверфельд
37
Лейте
5
Дехи
28
Триммель
8
Хедира
29
Тусар
18
Юранович
19
Хаберер
21
Скарке
29
Илич
8
Шаиби
8
Шаиби
23
Бахоя
27
Гетце
27
Гетце
23
Бахоя
15
Ларссон
29
Эбимбе
29
Эбимбе
15
Ларссон
44
Батшуайи
22
Экитике
22
Экитике
44
Батшуайи
42
Узун
7
Кнауфф
7
Кнауфф
42
Узун
Шаиби
11
Ваи
11
Ваи
Шаиби
28
Триммель
15
Роте
15
Роте
28
Триммель
29
Тусар
13
Шафер
13
Шафер
29
Тусар
19
Хаберер
11
Чон
11
Чон
19
Хаберер
21
Скарке
17
Холлербах
17
Холлербах
21
Скарке
29
Илич
27
Любичич
27
Любичич
29
Илич
Остались в запасе
Айнтрахт
Унион
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Айнтрахт - Унион
3
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
10
8
Офсайды
2
5
Количество передач
603
284
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Униона», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 17:20 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Унион»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»