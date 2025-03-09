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  • «Хетафе» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 14:50
Хетафе
09.03.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
88' М. Арамбарри 90+2' М. Арамбарри
75' А. Серлот (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
21
Крисантус Уче
ОП
11
Рамон Террац
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Сорья
15
Рико
22
Дуарте
15
Альдрете
2
Джене
21
Уче
11
Террац
8
Арамбарри
6
Милья
11
да Коста
30
Родригес
4-2-2-2
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
24
Ле Норман
22
Галан
7
Де Пауль
14
Льоренте
16
Лино
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
30
Родригес
9
Майорал
9
Майорал
30
Родригес
6
Милья
7
Хуанми
7
Хуанми
6
Милья
7
Гризманн
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Гризманн
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Барриос
7
Де Пауль
20
Молина
18
Лемар
18
Лемар
20
Молина
16
Лино
10
Корреа
10
Корреа
16
Лино
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
1
Иржи Летачек
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
6
1
2
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
14
Офсайды
2
4
Количество передач
316
509
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Атлетико», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Атлетико»

«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Хетафе
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