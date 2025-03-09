09.03.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
4-2-2-1-1
13
Сорья
15
Рико
22
Дуарте
15
Альдрете
2
Джене
21
Уче
11
Террац
8
Арамбарри
6
Милья
11
да Коста
30
Родригес
4-2-2-2
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
24
Ле Норман
22
Галан
7
Де Пауль
14
Льоренте
16
Лино
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
30
Родригес
9
Майорал
9
Майорал
30
Родригес
6
Милья
7
Хуанми
7
Хуанми
6
Милья
7
Гризманн
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Гризманн
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Барриос
7
Де Пауль
20
Молина
18
Лемар
18
Лемар
20
Молина
16
Лино
10
Корреа
10
Корреа
16
Лино
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
1
Иржи Летачек
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
6
1
2
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
14
Офсайды
2
4
Количество передач
316
509
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Атлетико», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»