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  • «Верона» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Верона» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 13:20
Верона
09.03.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
40' Й. Одгор 78' Н. Камбьяги
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
27
Павел Давидович
(К) ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-2-2-2
96
Монтипо
6
Брадарич
42
Коппола
2
Валентини
27
Давидович
19
Ниасс
24
Бернед
11
Дуда
38
Чачуа
9
Сарр
10
Суслов
4-2-1-3
1
Скорупски
2
Калабрия
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фергюсон
6
Моро
14
Ндой
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
6
Брадарич
88
Лазович
88
Лазович
6
Брадарич
10
Суслов
20
Кастанос
20
Кастанос
10
Суслов
19
Ниасс
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
19
Ниасс
24
Бернед
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
24
Бернед
6
Моро
20
Эбишер
20
Эбишер
6
Моро
7
Орсолини
28
Камбьяги
28
Камбьяги
7
Орсолини
21
Одгор
25
Домингес
25
Домингес
21
Одгор
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Верона
Болонья
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Верона - Болонья
2
1
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
23
11
Офсайды
1
2
Количество передач
267
572
Сейвы
4
1
Точность передач %
64
84
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Болоньи», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона»«Болонья»

«Верона» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Верона
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