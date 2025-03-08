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  • «Марсель» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Марсель» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 21:55
Марсель
08.03.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
Ланс
90+4' Н. Эль-Айнауи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ланс
13
Мэтью Райан
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
50
Дэррил Бакола
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Ланс
30
Adam Delplace
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
31
Сулейман Саньян
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
3-5-1-1
28
Рульи
26
Мерлен
26
Балерди
37
Дедич
23
Хейбьерг
21
Ронжье
12
Рабьо
19
Кондогбиа
10
Беннасер
4
Надир
9
Гуири
3-2-3-2
13
Райан
24
Гради
5
Сарр
35
Ба
2
Агилар
20
Машадо
6
Менди
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
22
Саид
7
Сотока
4
Надир
11
Энрике
11
Энрике
4
Надир
26
Мерлен
11
Роу
11
Роу
26
Мерлен
37
Дедич
11
Гринвуд
11
Гринвуд
37
Дедич
10
Беннасер
11
Мопе
11
Мопе
10
Беннасер
6
Менди
8
8
6
Менди
17
Диуф
21
Зарури
21
Зарури
17
Диуф
22
Саид
38
Фофана
38
Фофана
22
Саид
Остались в запасе
Марсель
Ланс
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
30
Adam Delplace
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
31
Сулейман Саньян
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
Остались в запасе
30
Adam Delplace
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
31
Сулейман Саньян
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Марсель - Ланс
3
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
15
12
Офсайды
0
2
Количество передач
862
277
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.94
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ланса», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Ланс»

«Марсель» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Марсель
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