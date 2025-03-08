08.03.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-5-1-1
28
Рульи
26
Мерлен
26
Балерди
37
Дедич
23
Хейбьерг
21
Ронжье
12
Рабьо
19
Кондогбиа
10
Беннасер
4
Надир
9
Гуири
3-2-3-2
13
Райан
24
Гради
5
Сарр
35
Ба
2
Агилар
20
Машадо
6
Менди
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
22
Саид
7
Сотока
4
Надир
11
Энрике
11
Энрике
4
Надир
26
Мерлен
11
Роу
11
Роу
26
Мерлен
37
Дедич
11
Гринвуд
11
Гринвуд
37
Дедич
10
Беннасер
11
Мопе
11
Мопе
10
Беннасер
6
Менди
8
8
6
Менди
17
Диуф
21
Зарури
21
Зарури
17
Диуф
22
Саид
38
Фофана
38
Фофана
22
Саид
Остались в запасе
Марсель
Ланс
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
30
Adam Delplace
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
31
Сулейман Саньян
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
Остались в запасе
30
Adam Delplace
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
31
Сулейман Саньян
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Марсель - Ланс
3
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
15
12
Офсайды
0
2
Количество передач
862
277
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.94
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ланса», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»