Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
3-2-1-4
1
Атуболу
30
Гюнтер
3
Линхарт
28
Гинтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
8
Динкчи
25
Сильдийя
9
Хелер
20
Адаму
3-3-1-1-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
3
Битшиабу
17
Баку
48
Вермерен
22
Раум
44
Кампль
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
8
Динкчи
32
Грифо
32
Грифо
8
Динкчи
20
Адаму
19
Бесте
19
Бесте
20
Адаму
3
Битшиабу
23
Люкеба
23
Люкеба
3
Битшиабу
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
7
Симонс
27
Гомис
27
Гомис
7
Симонс
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Фрайбург
РБ Лейпциг
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
44
Йоан Манзамби
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
44
Йоан Манзамби
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Фрайбург - РБ Лейпциг
3
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
6
11
Офсайды
3
3
Количество передач
486
419
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «РБ Лейпцига», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»