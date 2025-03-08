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  • «Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 19:20
Фрайбург
08.03.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
44
Йоан Манзамби
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-1-4
1
Атуболу
30
Гюнтер
3
Линхарт
28
Гинтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
8
Динкчи
25
Сильдийя
9
Хелер
20
Адаму
3-3-1-1-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
3
Битшиабу
17
Баку
48
Вермерен
22
Раум
44
Кампль
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
8
Динкчи
32
Грифо
32
Грифо
8
Динкчи
20
Адаму
19
Бесте
19
Бесте
20
Адаму
3
Битшиабу
23
Люкеба
23
Люкеба
3
Битшиабу
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
7
Симонс
27
Гомис
27
Гомис
7
Симонс
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Фрайбург
РБ Лейпциг
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
44
Йоан Манзамби
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
44
Йоан Манзамби
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Фрайбург - РБ Лейпциг
3
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
6
11
Офсайды
3
3
Количество передач
486
419
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «РБ Лейпцига», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург»«РБ Лейпциг»

«Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Фрайбург
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