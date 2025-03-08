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  • «Ренн» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Ренн» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 17:50
Ренн
08.03.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
53' Л. Брассье
27' Б. Барколя 50' Г. Рамуш 90+1' У. Дембеле 90+4' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
3
Адриен Трюффер
(К) ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
75
Кадер Мейте
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
(К) ОП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
3-2-2-1-2
30
Самба
3
Брассье
5
Жаке
24
Руо
3
Трюффер
22
Ассиньон
8
Джеймс
8
Коне
10
Бляс
15
Калимуэндо
75
Мейте
3-1-3-3
39
Сафонов
4
Бералдо
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
24
Маюлу
29
Барколя
9
Рамуш
87
Невеш
14
Дуэ
8
Коне
5
Матусива
5
Матусива
8
Коне
8
Джеймс
42
Фофана
42
Фофана
8
Джеймс
10
Бляс
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
10
Бляс
21
Эрнандес
25
Мендеш
25
Мендеш
21
Эрнандес
29
Барколя
2
Хакими
2
Хакими
29
Барколя
7
Кан Ин
17
Витинья
17
Витинья
7
Кан Ин
87
Невеш
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
87
Невеш
9
Рамуш
10
Дембеле
10
Дембеле
9
Рамуш
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ренн - ПСЖ
2
3
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
6
Офсайды
1
0
Количество передач
310
682
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.75
3.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «ПСЖ», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «ПСЖ»

«Ренн» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Ренн
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