08.03.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
3-2-2-1-2
30
Самба
3
Брассье
5
Жаке
24
Руо
3
Трюффер
22
Ассиньон
8
Джеймс
8
Коне
10
Бляс
15
Калимуэндо
75
Мейте
3-1-3-3
39
Сафонов
4
Бералдо
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
24
Маюлу
29
Барколя
9
Рамуш
87
Невеш
14
Дуэ
8
Коне
5
Матусива
5
Матусива
8
Коне
8
Джеймс
42
Фофана
42
Фофана
8
Джеймс
10
Бляс
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
10
Бляс
21
Эрнандес
25
Мендеш
25
Мендеш
21
Эрнандес
29
Барколя
2
Хакими
2
Хакими
29
Барколя
7
Кан Ин
17
Витинья
17
Витинья
7
Кан Ин
87
Невеш
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
87
Невеш
9
Рамуш
10
Дембеле
10
Дембеле
9
Рамуш
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ренн - ПСЖ
2
3
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
6
Офсайды
1
0
Количество передач
310
682
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.75
3.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «ПСЖ», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»