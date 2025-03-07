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  • «Боруссия» М – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

«Боруссия» М – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

7 марта 2025, 21:20
Боруссия М
07.03.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Майнц
73' С. Ляйнер
39' П. Небель 49' Д. Кор 77' Н. Амири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
(К) ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
(К) ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
11
Noah Pesch
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Омлин
26
Ульрих
5
Фридрих
30
Эльведи
22
Ляйнер
5
Вайгль
16
Сандер
25
Хак
7
Штегер
11
Н'Гуму
11
Кляйнденст
4-1-2-2-1
27
Центнер
21
Да Коста
2
Мвене
4
Йенц
19
Каси
6
Сано
31
Кор
10
Амири
8
Небель
2
Джэ Сон
9
Буркардт
26
Ульрих
25
Нец
25
Нец
26
Ульрих
25
Хак
10
Нойхаус
10
Нойхаус
25
Хак
7
Штегер
14
Плеа
14
Плеа
7
Штегер
11
Н'Гуму
11
11
11
Н'Гуму
16
Сандер
13
13
16
Сандер
21
Да Коста
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
21
Да Коста
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
2
Джэ Сон
9
Зиб
9
Зиб
2
Джэ Сон
9
Буркардт
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Буркардт
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
21
Тобиас Зиппель
ВР
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Боруссия М - Майнц
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
6
Офсайды
3
1
Количество передач
604
452
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «Майнца», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «Майнц»

«Боруссия» М – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Майнц Боруссия М
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