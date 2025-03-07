07.03.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
4-1-1-3-1
1
Омлин
26
Ульрих
5
Фридрих
30
Эльведи
22
Ляйнер
5
Вайгль
16
Сандер
25
Хак
7
Штегер
11
Н'Гуму
11
Кляйнденст
4-1-2-2-1
27
Центнер
21
Да Коста
2
Мвене
4
Йенц
19
Каси
6
Сано
31
Кор
10
Амири
8
Небель
2
Джэ Сон
9
Буркардт
26
Ульрих
25
Нец
25
Нец
26
Ульрих
25
Хак
10
Нойхаус
10
Нойхаус
25
Хак
7
Штегер
14
Плеа
14
Плеа
7
Штегер
11
Н'Гуму
11
11
11
Н'Гуму
16
Сандер
13
13
16
Сандер
21
Да Коста
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
21
Да Коста
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
2
Джэ Сон
9
Зиб
9
Зиб
2
Джэ Сон
9
Буркардт
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Буркардт
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
21
Тобиас Зиппель
ВР
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Боруссия М - Майнц
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
6
Офсайды
3
1
Количество передач
604
452
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «Майнца», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «Майнц»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»