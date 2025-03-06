06.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Виктория
Виктория
3-2-3-2
23
Йедличка
40
Дуэ
15
Маркович
21
Емелка
6
Черв
23
Калвах
99
Мемич
10
Шулц
20
Каду
17
Дуросинми
11
Выдра
4-1-2-2-1
49
Проведель
77
Марушич
2
Жиго
26
Романьоли
17
Тавареш
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
14
Нослин
9
Педро
22
Диа
99
Мемич
10
Копиц
10
Копиц
99
Мемич
6
Черв
20
20
6
Черв
22
Диа
4
Патрик
4
Патрик
22
Диа
17
Тавареш
29
Лаццари
29
Лаццари
17
Тавареш
9
Педро
15
Весино
15
Весино
9
Педро
14
Нослин
17
Чауна
17
Чауна
14
Нослин
Остались в запасе
Виктория
Лацио
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
78
Alessandro Milani
ЦЗ
60
Marco Nazzaro
ЦП
63
Federico Serra
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
78
Alessandro Milani
ЦЗ
60
Marco Nazzaro
ЦП
63
Federico Serra
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Виктория - Лацио
3
2
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
13
Офсайды
2
0
Количество передач
450
350
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Лацио», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»