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  • «Виктория» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«Виктория» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 21:50
Виктория
06.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Лацио
53' Р. Дуросинми
18' А. Романьоли 90+8' Г. Исаксен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
10
Павел Шулц
АП
99
Амар Мемич
ПВ
20
Каду
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
(К) ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
78
Alessandro Milani
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
60
Marco Nazzaro
ЦП
63
Federico Serra
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
3-2-3-2
23
Йедличка
40
Дуэ
15
Маркович
21
Емелка
6
Черв
23
Калвах
99
Мемич
10
Шулц
20
Каду
17
Дуросинми
11
Выдра
4-1-2-2-1
49
Проведель
77
Марушич
2
Жиго
26
Романьоли
17
Тавареш
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
14
Нослин
9
Педро
22
Диа
99
Мемич
10
Копиц
10
Копиц
99
Мемич
6
Черв
20
20
6
Черв
22
Диа
4
Патрик
4
Патрик
22
Диа
17
Тавареш
29
Лаццари
29
Лаццари
17
Тавареш
9
Педро
15
Весино
15
Весино
9
Педро
14
Нослин
17
Чауна
17
Чауна
14
Нослин
Остались в запасе
Виктория
Лацио
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
78
Alessandro Milani
ЦЗ
60
Marco Nazzaro
ЦП
63
Federico Serra
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
78
Alessandro Milani
ЦЗ
60
Marco Nazzaro
ЦП
63
Federico Serra
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Виктория - Лацио
3
2
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
13
Офсайды
2
0
Количество передач
450
350
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Лацио», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Лацио»

«Виктория» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лацио Виктория
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