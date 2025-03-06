06.03.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген
3-3-3-1
1
Рамай
14
Дикс
55
Перейра
4
Хацидиакос
24
Мелинг
36
Клем
12
Гочолеишвили
7
Классон
8
Фрохольдт
99
Ахури
18
Чиаха
3-4-2-1
97
Санчес
99
Чалоба
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
27
Густо
8
Дьюсбери-Холл
25
Кайседо
24
Джеймс
10
Палмер
19
Джордж
29
Меука
24
Мелинг
15
Лопес
15
Лопес
24
Мелинг
14
Дикс
24
Гарананга
24
Гарананга
14
Дикс
12
Гочолеишвили
13
Уэскас
13
Уэскас
12
Гочолеишвили
7
Классон
8
Маттссон
8
Маттссон
7
Классон
27
Густо
17
Кукурелья
17
Кукурелья
27
Густо
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
6
Колуилл
5
Бадьяшиль
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Фернандес
25
Кайседо
10
Палмер
19
Санчо
19
Санчо
10
Палмер
29
Меука
28
Нкунку
28
Нкунку
29
Меука
Остались в запасе
Копенгаген
Челси
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
28
Hunor Németh
ЦП
16
Роберт
ЛВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
7
Педру Нету
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
28
Hunor Németh
ЦП
16
Роберт
ЛВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
7
Педру Нету
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Копенгаген - Челси
4
1
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
0
Нарушения
10
5
Офсайды
4
3
Количество передач
420
718
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
92
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.38
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Челси», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»