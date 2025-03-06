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  • «Копенгаген» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«Копенгаген» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 19:35
Копенгаген
06.03.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Челси
79' Г. Перейра
46' Р. Джеймс 65' Э. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Диант Рамай
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
14
Кевин Дикс
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
7
Виктор Классон
(К) ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
99
Элиас Ахури
ПВ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
13
Родриго Уэскас
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
16
Роберт
ЛВ
28
Hunor Németh
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-3-3-1
1
Рамай
14
Дикс
55
Перейра
4
Хацидиакос
24
Мелинг
36
Клем
12
Гочолеишвили
7
Классон
8
Фрохольдт
99
Ахури
18
Чиаха
3-4-2-1
97
Санчес
99
Чалоба
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
27
Густо
8
Дьюсбери-Холл
25
Кайседо
24
Джеймс
10
Палмер
19
Джордж
29
Меука
24
Мелинг
15
Лопес
15
Лопес
24
Мелинг
14
Дикс
24
Гарананга
24
Гарананга
14
Дикс
12
Гочолеишвили
13
Уэскас
13
Уэскас
12
Гочолеишвили
7
Классон
8
Маттссон
8
Маттссон
7
Классон
27
Густо
17
Кукурелья
17
Кукурелья
27
Густо
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
6
Колуилл
5
Бадьяшиль
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Фернандес
25
Кайседо
10
Палмер
19
Санчо
19
Санчо
10
Палмер
29
Меука
28
Нкунку
28
Нкунку
29
Меука
Остались в запасе
Копенгаген
Челси
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
28
Hunor Németh
ЦП
16
Роберт
ЛВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
7
Педру Нету
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
28
Hunor Németh
ЦП
16
Роберт
ЛВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
7
Педру Нету
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Копенгаген - Челси
4
1
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
0
Нарушения
10
5
Офсайды
4
3
Количество передач
420
718
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
92
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.38
0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Челси», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Челси»

«Копенгаген» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Челси Копенгаген
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