06.03.2025, четверг, 14:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Украина. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
4-1-3-1-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
5
Сарапий
8
Бабенко
14
18
Андриевский
11
Гуцуляк
9
3-2-3-2
1
Рудько
44
3
Ермаков
4
15
Лацабидзе
66
Карлос
8
28
Габелок
25
Когут
11
Попов
77
8
Бабенко
13
Бескоровайный
13
Бескоровайный
8
Бабенко
14
30
Йосефи
30
Йосефи
14
9
30
Леднев
30
Леднев
9
55
Крушинский
7
Назаренко
7
Назаренко
55
Крушинский
66
Карлос
91
Бутко
91
Бутко
66
Карлос
15
Лацабидзе
6
6
15
Лацабидзе
25
Когут
18
Робакидзе
18
Робакидзе
25
Когут
11
Попов
7
Тоиров
7
Тоиров
11
Попов
Остались в запасе
Полесье
Черноморец
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Полесье - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Черноморца», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Черноморец»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»