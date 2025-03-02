02.03.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
26
Лукуми
6
Эрлич
2
Калабрия
4
Побега
19
Фройлер
80
Фаббиан
25
Домингес
9
Кастро
7
Орсолини
3-2-2-1-2
1
Каприле
26
Мина
5
Луперто
33
Оберт
4
Цаппа
3
Ауджелло
8
Адопо
45
Макумбу
20
Цортеа
11
Лувумбо
91
Пикколи
7
Орсолини
17
Беукема
17
Беукема
7
Орсолини
6
Эрлич
16
Казале
16
Казале
6
Эрлич
80
Фаббиан
19
Фергюсон
19
Фергюсон
80
Фаббиан
25
Домингес
28
Камбьяги
28
Камбьяги
25
Домингес
4
Побега
21
Одгор
21
Одгор
4
Побега
20
Цортеа
19
Паломино
19
Паломино
20
Цортеа
8
Адопо
18
Марин
18
Марин
8
Адопо
45
Макумбу
10
Виола
10
Виола
45
Макумбу
33
Оберт
4
Феличи
4
Феличи
33
Оберт
11
Лувумбо
7
Коман
7
Коман
11
Лувумбо
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Болонья - Кальяри
1
2
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
24
Офсайды
1
1
Количество передач
507
302
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
65
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Кальяри», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»