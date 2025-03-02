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  • «Болонья» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Болонья» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 15:50
Болонья
02.03.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
48' Р. Орсолини (П) 56' Р. Орсолини
22' Р. Пикколи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
(К) ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
26
Лукуми
6
Эрлич
2
Калабрия
4
Побега
19
Фройлер
80
Фаббиан
25
Домингес
9
Кастро
7
Орсолини
3-2-2-1-2
1
Каприле
26
Мина
5
Луперто
33
Оберт
4
Цаппа
3
Ауджелло
8
Адопо
45
Макумбу
20
Цортеа
11
Лувумбо
91
Пикколи
7
Орсолини
17
Беукема
17
Беукема
7
Орсолини
6
Эрлич
16
Казале
16
Казале
6
Эрлич
80
Фаббиан
19
Фергюсон
19
Фергюсон
80
Фаббиан
25
Домингес
28
Камбьяги
28
Камбьяги
25
Домингес
4
Побега
21
Одгор
21
Одгор
4
Побега
20
Цортеа
19
Паломино
19
Паломино
20
Цортеа
8
Адопо
18
Марин
18
Марин
8
Адопо
45
Макумбу
10
Виола
10
Виола
45
Макумбу
33
Оберт
4
Феличи
4
Феличи
33
Оберт
11
Лувумбо
7
Коман
7
Коман
11
Лувумбо
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Болонья - Кальяри
1
2
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
24
Офсайды
1
1
Количество передач
507
302
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
65
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Кальяри», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Кальяри»

«Болонья» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Болонья
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