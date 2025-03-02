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  • «Монца» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Монца» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 13:20
Монца
02.03.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Торино
41' Э. Эльмас 66' Ч. Казадеи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
4
Армандо Иццо
(К) ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
21
Самуэле Риччи
(К) ЦП
10
Никола Влашич
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
21
Леонардо Коломбо
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
7
Маттео Пессина
АП
11
Омари Форсон
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
47
Дани Мота
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Торино
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-2-1-2
80
Турати
33
Д'Амброзио
24
Паласиос
4
Иццо
77
Кирьякопулос
19
Биринделли
18
Дзероли
42
Бьянко
13
Перейра
17
Кейта
35
Ганвула
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
6
Валюкевич
3
Марипан
23
Коко
19
Лазаро
3
Бираги
22
Казадеи
21
Риччи
10
Влашич
11
Эльмас
19
Адамс
19
Биринделли
82
Урбански
82
Урбански
19
Биринделли
17
Кейта
8
Кастровилли
8
Кастровилли
17
Кейта
18
Дзероли
19
Виньято
19
Виньято
18
Дзероли
33
Д'Амброзио
26
Чиурриа
26
Чиурриа
33
Д'Амброзио
35
Ганвула
47
Мота
47
Мота
35
Ганвула
22
Казадеи
66
Гинейтис
66
Гинейтис
22
Казадеи
11
Эльмас
17
Линетти
17
Линетти
11
Эльмас
19
Лазаро
14
Карамо
14
Карамо
19
Лазаро
19
Адамс
19
Санабрия
19
Санабрия
19
Адамс
Остались в запасе
Монца
Торино
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
7
Маттео Пессина
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
7
Маттео Пессина
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Монца - Торино
2
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
20
Офсайды
3
1
Количество передач
473
435
Сейвы
5
2
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Торино», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Торино»

«Монца» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Монца
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