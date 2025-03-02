02.03.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Монца
Монца
3-2-2-1-2
80
Турати
33
Д'Амброзио
24
Паласиос
4
Иццо
77
Кирьякопулос
19
Биринделли
18
Дзероли
42
Бьянко
13
Перейра
17
Кейта
35
Ганвула
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
6
Валюкевич
3
Марипан
23
Коко
19
Лазаро
3
Бираги
22
Казадеи
21
Риччи
10
Влашич
11
Эльмас
19
Адамс
19
Биринделли
82
Урбански
82
Урбански
19
Биринделли
17
Кейта
8
Кастровилли
8
Кастровилли
17
Кейта
18
Дзероли
19
Виньято
19
Виньято
18
Дзероли
33
Д'Амброзио
26
Чиурриа
26
Чиурриа
33
Д'Амброзио
35
Ганвула
47
Мота
47
Мота
35
Ганвула
22
Казадеи
66
Гинейтис
66
Гинейтис
22
Казадеи
11
Эльмас
17
Линетти
17
Линетти
11
Эльмас
19
Лазаро
14
Карамо
14
Карамо
19
Лазаро
19
Адамс
19
Санабрия
19
Санабрия
19
Адамс
Остались в запасе
Монца
Торино
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
7
Маттео Пессина
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
7
Маттео Пессина
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Монца - Торино
2
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
20
Офсайды
3
1
Количество передач
473
435
Сейвы
5
2
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Торино», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»