02.03.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
4-2-3-1
1
Бабаханов
4
Васильев
19
Асан
6
Мартинович
17
Елеукин
55
Нойок
29
Жарынбетов
9
Валиуллин
84
Гбамбле
79
Валгушев
15
Себай
3-2-3-1-1
78
Кавлинов
19
Тайкенов
25
Рудосельский
5
Ковель
15
Шмидт
8
Такулов
21
Орынбасар
8
Оматай
8
Айманов
11
Чочиев
88
Болов
79
Валгушев
23
Ульшин
23
Ульшин
79
Валгушев
15
Себай
7
Мульдинов
7
Мульдинов
15
Себай
84
Гбамбле
18
Зорич
18
Зорич
84
Гбамбле
8
Такулов
6
Ахмедов
6
Ахмедов
8
Такулов
21
Орынбасар
12
Каримов
12
Каримов
21
Орынбасар
11
Чочиев
17
Есимбеков
17
Есимбеков
11
Чочиев
8
Айманов
17
Нурбол
17
Нурбол
8
Айманов
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Жетысу
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
5
Рафаэл Сабино
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
93
Султан Аскаров
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
5
Рафаэл Сабино
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
Остались в запасе
93
Султан Аскаров
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Кызыл-Жар - Жетысу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Жетысу», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Жетысу»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»