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  • «Кызыл-Жар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Кызыл-Жар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 13:50
Кызыл-Жар
02.03.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Жетысу
24' С. Жарынбетов
77' Д. Шмидт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
17
Мирас Елеукин
ЦЗ
19
Асылбек Асан
ЦЗ
6
Илия Мартинович
ЦЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
84
Нене Гбамбле
ПВ
79
Глеб Валгушев
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
19
Максат Тайкенов
ЛЗ
8
Сослан Такулов
ЛЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
21
Диас Орынбасар
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
8
Ален Айманов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
5
Рафаэл Сабино
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
11
Артем Черединов
ЦФ
Жетысу
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
6
Аслан Ахмедов
ПЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
87
Жаслан Каиркенов
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
4-2-3-1
1
Бабаханов
4
Васильев
19
Асан
6
Мартинович
17
Елеукин
55
Нойок
29
Жарынбетов
9
Валиуллин
84
Гбамбле
79
Валгушев
15
Себай
3-2-3-1-1
78
Кавлинов
19
Тайкенов
25
Рудосельский
5
Ковель
15
Шмидт
8
Такулов
21
Орынбасар
8
Оматай
8
Айманов
11
Чочиев
88
Болов
79
Валгушев
23
Ульшин
23
Ульшин
79
Валгушев
15
Себай
7
Мульдинов
7
Мульдинов
15
Себай
84
Гбамбле
18
Зорич
18
Зорич
84
Гбамбле
8
Такулов
6
Ахмедов
6
Ахмедов
8
Такулов
21
Орынбасар
12
Каримов
12
Каримов
21
Орынбасар
11
Чочиев
17
Есимбеков
17
Есимбеков
11
Чочиев
8
Айманов
17
Нурбол
17
Нурбол
8
Айманов
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Жетысу
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
5
Рафаэл Сабино
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
93
Султан Аскаров
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
5
Рафаэл Сабино
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
Остались в запасе
93
Султан Аскаров
ЦЗ
87
Жаслан Каиркенов
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Кызыл-Жар - Жетысу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Жетысу», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Жетысу»

«Кызыл-Жар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Кызыл-Жар
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